Электронные пломбы и новые посты: Казахстан облегчает движение товаров через границу

Таможенные органы играют ключевую роль в развитии международных транспортно-логистических коридоров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В условиях меняющейся геополитической ситуации эффективность таможенного администрирования становится одним из главных факторов ускорения торговли и укрепления связей с партнёрами из стран глобального Юга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : КГД МФ РК

Новые логистические возможности: Север-Юг и Восток-Запад

Развитие транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» напрямую зависит от модернизации таможенной инфраструктуры. В частности, новые таможенные посты на границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном создают дополнительные точки контроля, что облегчает поток грузов и повышает прозрачность перевозок.

Эти меры не только упрощают трансграничное движение товаров, но и стимулируют товарооборот между странами ЕАЭС и глобальным Югом, укрепляя экономические связи и создавая благоприятные условия для бизнеса и граждан.

Электронные навигационные пломбы: шаг к цифровой интеграции

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Руслан Давыдов сообщил, что с 11 февраля 2026 года в Союзе начнётся использование электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Преимущества внедрения технологий:

Контроль и безопасность: позволяет в реальном времени отслеживать перемещение грузов и предотвращать возможные нарушения.

Ускорение торговли: сокращает время прохождения таможенных процедур и минимизирует бюрократические задержки.

Повышение прозрачности: упрощает контрольные операции и делает процесс прохождения границы более предсказуемым.

Технологическая интеграция: выводит ЕАЭС на новый уровень цифровизации и инноваций в логистике.

Давыдов подчеркнул, что внедрение таких инновационных решений является знаковым событием для евразийской интеграции, открывает новые возможности для бизнеса и ускоряет экономическое взаимодействие между странами Союза.

Практическая значимость и текущие результаты

На фоне новых инициатив уже наблюдается активизация грузопотока. Например, после недавно введённого указа президента России Владимира Путина 130 большегрузов из Казахстана прибыли в Россию, что свидетельствует о положительном эффекте упрощения транспортных процедур и укрепления взаимной торговли.

Вывод

Модернизация таможенного администрирования и внедрение передовых технологий в ЕАЭС создают условия для устойчивого роста товарооборота, ускоряют международные перевозки и укрепляют интеграцию стран Союза на глобальном рынке. Таможня становится не просто контролирующим органом, а полноценным драйвером экономического развития и технологического прогресса в регионе.