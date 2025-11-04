18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.11.2025, 09:50

Электронные пломбы и новые посты: Казахстан облегчает движение товаров через границу

Новости Казахстана 0 424

Таможенные органы играют ключевую роль в развитии международных транспортно-логистических коридоров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В условиях меняющейся геополитической ситуации эффективность таможенного администрирования становится одним из главных факторов ускорения торговли и укрепления связей с партнёрами из стран глобального Юга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : КГД МФ РК
© Photo : КГД МФ РК

Новые логистические возможности: Север-Юг и Восток-Запад

Развитие транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» напрямую зависит от модернизации таможенной инфраструктуры. В частности, новые таможенные посты на границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном создают дополнительные точки контроля, что облегчает поток грузов и повышает прозрачность перевозок.

Эти меры не только упрощают трансграничное движение товаров, но и стимулируют товарооборот между странами ЕАЭС и глобальным Югом, укрепляя экономические связи и создавая благоприятные условия для бизнеса и граждан.

Электронные навигационные пломбы: шаг к цифровой интеграции

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Руслан Давыдов сообщил, что с 11 февраля 2026 года в Союзе начнётся использование электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Преимущества внедрения технологий:

  • Контроль и безопасность: позволяет в реальном времени отслеживать перемещение грузов и предотвращать возможные нарушения.

  • Ускорение торговли: сокращает время прохождения таможенных процедур и минимизирует бюрократические задержки.

  • Повышение прозрачности: упрощает контрольные операции и делает процесс прохождения границы более предсказуемым.

  • Технологическая интеграция: выводит ЕАЭС на новый уровень цифровизации и инноваций в логистике.

Давыдов подчеркнул, что внедрение таких инновационных решений является знаковым событием для евразийской интеграции, открывает новые возможности для бизнеса и ускоряет экономическое взаимодействие между странами Союза.

Практическая значимость и текущие результаты

На фоне новых инициатив уже наблюдается активизация грузопотока. Например, после недавно введённого указа президента России Владимира Путина 130 большегрузов из Казахстана прибыли в Россию, что свидетельствует о положительном эффекте упрощения транспортных процедур и укрепления взаимной торговли.

Вывод

Модернизация таможенного администрирования и внедрение передовых технологий в ЕАЭС создают условия для устойчивого роста товарооборота, ускоряют международные перевозки и укрепляют интеграцию стран Союза на глобальном рынке. Таможня становится не просто контролирующим органом, а полноценным драйвером экономического развития и технологического прогресса в регионе.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь