Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.11.2025, 10:40

Санкции против России открывают Казахстану новые возможности на нефтяном рынке

Новости Казахстана

Санкции против российских нефтяных компаний создают новые возможности для Казахстана, но полностью заменить российские объемы пока невозможно. Об этом в интервью LS рассказал директор аналитической компании RACE Analytics Аскар Исмаилов, сообщает Lada.kz. 

©Коллаж / Shutterstock/Fotodom

Рост интереса к казахстанской нефти

Аналитик отметил, что спрос на казахстанскую нефть может увеличиться, особенно среди стран, ищущих сырье, не подпадающее под санкции. Однако он подчеркнул, что полная переориентация потребителей с российской нефти на казахстанскую — это миф.

«Часть покупателей действительно ищет нероссийское сырье из-за санкционных рисков. Казахстанское черное золото подходит по качеству и логистике. Но ключевой маршрут через Каспийский трубопроводный консорциум остается уязвимым. Поэтому спрос на CPC Blend растет волнами и имеет ограничения по объемам. Казахстан не сможет полностью заместить российские объемы», — пояснил А. Исмаилов.

Потенциальные рынки и ограничения

По словам эксперта, увеличение спроса на казахстанскую нефть возможно прежде всего со стороны Европейского союза — Германии, Румынии, Италии — при наличии свободных логистических окон и выгодной маржи для НПЗ.

  • Китай продолжает закупать нефть через трубопроводы.

  • Индия будет частично переключаться на казахстанскую нефть, но полностью отказаться от российских поставок не сможет.

  • Возможные послабления для отдельных стран снизят потребность в казахстанском сырье.

Логистические и экономические вызовы

Эксперт отметил, что резко нарастить поставки нефти в Казахстане сложно:

  • Существует строгий контроль происхождения сырья.

  • Более реалистичен плавный рост поставок, включая импорт российского сырья для переработки и экспорт замещаемых объемов независимых добывающих компаний.

  • Транспортировка через альтернативные маршруты, например, Баку — Тбилиси — Джейхан, обходится в три раза дороже, чем через КТК, что снижает прибыль.

«Для экономики это плюс к экспортной выручке и налогам. Но расходы на транспортировку по новым маршрутам будут выше, что уменьшает прибыль», — уточнил А. Исмаилов.

Стратегические возможности для Казахстана

Аналитик подчеркнул, что Казахстан сможет извлечь пользу из нынешней ситуации, если правильно расставит приоритеты в отрасли:

  • Планомерно занимать ниши, где ранее использовалась российская нефть.

  • Развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, учитывая сложности санкций для российских компаний.

  • Использовать финансовые преимущества Казахстана, где свободные платежи снижают риски при международной торговле.

«Захочет ли наша страна заработать на полном замещении объемов российской нефти, покажет время. Сейчас важно пользоваться преимуществами и постепенно укреплять позиции на рынке», — заключил Аскар Исмаилов.

