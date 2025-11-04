18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.11.2025, 11:39

Счет вырос на 12%: как рестораны в Казахстане обманывают посетителей

Новости Казахстана 0 984

В социальных сетях активно обсуждают случай, когда посетителю казахстанского ресторана предъявили чек с неожиданной надбавкой — 12% НДС и 10% за обслуживание. Такая практика вызвала возмущение и массу вопросов: имеют ли право заведения общепита начислять налог поверх цены, указанной в меню?

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Разобраться в ситуации помог налоговый консультант Айдар Масатбаев, к которому обратилось издание Digital Business.

Закон требует прозрачности: цена в меню должна быть окончательной

По словам Масатбаева, в последнее время многие рестораны добавляют в меню примечание мелким шрифтом:

«Цены указаны без НДС. НДС начисляется дополнительно при оплате».

На первый взгляд кажется, что все сделано честно — ведь предупреждение есть. Однако юрист поясняет: подобная практика противоречит Закону РК «О защите прав потребителей».

Он приводит два ключевых аргумента:

  • Статья 7 закрепляет право клиента на достоверную и понятную информацию о цене товара или услуги.

  • Статья 24 обязывает продавца реализовывать услугу по цене, указанной в меню или ценнике.

«Меню — это публичная оферта. Значит, сумма, указанная в нем, должна быть конечной. Если же к ней внезапно добавляют НДС, потребитель вынужден считать итоговую сумму самостоятельно. Никто не приходит в ресторан с калькулятором», — подчеркнул эксперт.

Почему рестораны так делают: привычка, пришедшая из-за океана

Подобный подход — не местное изобретение. Масатбаев отмечает, что практика отдельного указания налогов пришла в Казахстан из США и ряда других стран, где налоговые ставки различаются по штатам или регионам.

Однако в Казахстане ставка НДС единая — 12%, и она должна быть включена в конечную стоимость блюда или напитка. Это требование связано не с налоговыми нормами, а с защитой прав потребителей.

«Налоговая инспекция здесь не страдает — бизнес действительно уплачивает НДС. Но страдает посетитель, которого вводят в заблуждение относительно реальной цены», — добавил консультант.

Нарушение не налоговое, а потребительское

Главная проблема не в том, что ресторан не платит налоги, а в том, что клиент получает недостоверную информацию.
На момент выбора блюда цена выглядит одной, но при расчете на кассе оказывается выше — и это нарушает принцип прозрачности, установленный законом.

Таким образом, даже если заведение честно отчисляет НДС в бюджет, оно обязано включать его в объявленную стоимость, а не добавлять поверх счета.

Что делать, если к вашему заказу прибавили НДС

Если вы столкнулись с ситуацией, когда ресторан начислил налог дополнительно, юристы советуют действовать спокойно, но последовательно:

  1. Не спорьте с официантом. Сотрудники не устанавливают ценовую политику.

  2. Сфотографируйте меню и чек. На снимках должно быть видно, что цена в меню не совпадает с суммой в чеке.

  3. Подайте жалобу в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК через портал gov.kz/mti-kzpp

