04.11.2025, 12:06

Средняя зарплата 448 тысяч — миф: на самом деле казахстанцы получают лишь 116 тысяч тенге в месяц

Новости Казахстана 0 8 137

В Казахстане подсчитали, сколько зарабатывает большинство граждан. Согласно данным Бюро национальной статистики, модальная заработная плата — то есть сумма, которую получает наибольшее число работников — в 2025 году составила 116 059 тенге. Это почти в четыре раза меньше, чем средняя зарплата по стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Средняя, медианная и модальная: в чём разница

Экономисты используют разные показатели, чтобы оценить уровень доходов населения.

  • Средняя номинальная зарплата показывает общий уровень оплаты труда, но её сильно «завышают» высокие доходы небольшой группы людей. Во втором квартале 2025 года средняя зарплата в Казахстане достигла 448 620 тенге.

  • Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы — тех, кто получает больше, и тех, кто получает меньше. В 2025 году медианная зарплата составила 317 512 тенге.

  • Модальная зарплата, напротив, отражает самую частую сумму, встречающуюся в ведомостях. Именно этот показатель позволяет понять, сколько реально получает типичный казахстанец.

Большинство казахстанцев зарабатывают около 116 тысяч тенге

По расчётам аналитиков, модальная зарплата в 2025 году равна 116 059 тенге. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 97 557 тенге, что означает рост почти на 19%. Однако даже при этом увеличении реальные доходы остаются крайне низкими: большинство работников получает в три-четыре раза меньше средней номинальной зарплаты.

Где в Казахстане зарабатывают больше всего

Размер модальной зарплаты заметно отличается в зависимости от региона.

  • Восточно-Казахстанская область стала лидером — здесь чаще всего встречающаяся зарплата составила 256 907 тенге в месяц.

  • Немного меньше получают в Астане (252 738 тенге) и Алматы (247 385 тенге).

  • В первую пятёрку регионов с самыми высокими частыми зарплатами также вошли Атырауская область (242 995 тенге) и Шымкент (208 179 тенге).

В целом можно отметить, что все регионы с относительно высокими доходами — это крупные экономические и промышленные центры страны, где сосредоточены энергетика, бизнес и государственные структуры.

Средние показатели по областям: кому достаётся меньше всего

В ряде регионов модальная зарплата остаётся на уровне чуть выше 110 тысяч тенге.

  • В Западно-Казахстанской области она составила 113 201 тенге,

  • в Туркестанской113 110 тенге,

  • а в Северо-Казахстанской — всего 112 745 тенге, что является самым низким показателем в стране.

Чуть выше этого уровня находятся Алматинская область (114 631 тенге), Жетісу (114 663 тенге), Жамбылская (115 280 тенге), Павлодарская (115 061 тенге) и Карагандинская (116 323 тенге).

Средний уровень по стране116 059 тенге. Примерно такие же значения зафиксированы в Акмолинской (116 416 тенге) и Костанайской (116 341 тенге) областях.

Некоторые регионы показали умеренно высокий уровень модальной зарплаты:

  • Актюбинская область118 664 тенге,

  • Мангистауская138 729 тенге,

  • Кызылординская164 189 тенге,

  • Ұлытау163 647 тенге,

  • Абайская область207 599 тенге.

Неравенство доходов остаётся высоким

Если сравнить региональные данные, становится очевидно, что разрыв между самыми «богатыми» и «бедными» областями превышает два раза. Житель Восточного Казахстана получает типичную зарплату, которая на 144 тысячи тенге больше, чем у работника Северо-Казахстанской области.

Эксперты отмечают, что такая ситуация говорит о структурном неравенстве экономики. На фоне роста номинальных показателей реальные доходы большинства населения остаются низкими, а уровень благосостояния зависит прежде всего от региона проживания и сферы занятости.

Итог: большинство казахстанцев получают меньше трети средней зарплаты

Таким образом, модальная зарплата в Казахстане — 116 тысяч тенге — остаётся в разы ниже как средней, так и медианной. Это означает, что большинство граждан живут на суммы, далёкие от официальных статистических «средних» значений.

Рост на 19% за год лишь частично компенсирует инфляцию, поэтому, по мнению экономистов, реальная покупательная способность населения продолжает снижаться, несмотря на кажущийся рост заработков.

