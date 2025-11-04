Средняя зарплата 448 тысяч — миф: на самом деле казахстанцы получают лишь 116 тысяч тенге в месяц

В Казахстане подсчитали, сколько зарабатывает большинство граждан. Согласно данным Бюро национальной статистики, модальная заработная плата — то есть сумма, которую получает наибольшее число работников — в 2025 году составила 116 059 тенге . Это почти в четыре раза меньше , чем средняя зарплата по стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Sputnik / Абзал Калиев

Средняя, медианная и модальная: в чём разница

Экономисты используют разные показатели, чтобы оценить уровень доходов населения.

Средняя номинальная зарплата показывает общий уровень оплаты труда, но её сильно «завышают» высокие доходы небольшой группы людей. Во втором квартале 2025 года средняя зарплата в Казахстане достигла 448 620 тенге .

Медианная зарплата делит всех работников на две равные группы — тех, кто получает больше, и тех, кто получает меньше. В 2025 году медианная зарплата составила 317 512 тенге .

Модальная зарплата, напротив, отражает самую частую сумму, встречающуюся в ведомостях. Именно этот показатель позволяет понять, сколько реально получает типичный казахстанец.

Большинство казахстанцев зарабатывают около 116 тысяч тенге

По расчётам аналитиков, модальная зарплата в 2025 году равна 116 059 тенге. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 97 557 тенге, что означает рост почти на 19%. Однако даже при этом увеличении реальные доходы остаются крайне низкими: большинство работников получает в три-четыре раза меньше средней номинальной зарплаты.

Где в Казахстане зарабатывают больше всего

Размер модальной зарплаты заметно отличается в зависимости от региона.

Восточно-Казахстанская область стала лидером — здесь чаще всего встречающаяся зарплата составила 256 907 тенге в месяц .

Немного меньше получают в Астане (252 738 тенге) и Алматы (247 385 тенге) .

В первую пятёрку регионов с самыми высокими частыми зарплатами также вошли Атырауская область (242 995 тенге) и Шымкент (208 179 тенге).

В целом можно отметить, что все регионы с относительно высокими доходами — это крупные экономические и промышленные центры страны, где сосредоточены энергетика, бизнес и государственные структуры.

Средние показатели по областям: кому достаётся меньше всего

В ряде регионов модальная зарплата остаётся на уровне чуть выше 110 тысяч тенге.

В Западно-Казахстанской области она составила 113 201 тенге ,

в Туркестанской — 113 110 тенге ,

а в Северо-Казахстанской — всего 112 745 тенге, что является самым низким показателем в стране.

Чуть выше этого уровня находятся Алматинская область (114 631 тенге), Жетісу (114 663 тенге), Жамбылская (115 280 тенге), Павлодарская (115 061 тенге) и Карагандинская (116 323 тенге).

Средний уровень по стране — 116 059 тенге. Примерно такие же значения зафиксированы в Акмолинской (116 416 тенге) и Костанайской (116 341 тенге) областях.

Некоторые регионы показали умеренно высокий уровень модальной зарплаты:

Актюбинская область — 118 664 тенге ,

Мангистауская — 138 729 тенге ,

Кызылординская — 164 189 тенге ,

Ұлытау — 163 647 тенге ,

Абайская область — 207 599 тенге.

Неравенство доходов остаётся высоким

Если сравнить региональные данные, становится очевидно, что разрыв между самыми «богатыми» и «бедными» областями превышает два раза. Житель Восточного Казахстана получает типичную зарплату, которая на 144 тысячи тенге больше, чем у работника Северо-Казахстанской области.

Эксперты отмечают, что такая ситуация говорит о структурном неравенстве экономики. На фоне роста номинальных показателей реальные доходы большинства населения остаются низкими, а уровень благосостояния зависит прежде всего от региона проживания и сферы занятости.

Итог: большинство казахстанцев получают меньше трети средней зарплаты

Таким образом, модальная зарплата в Казахстане — 116 тысяч тенге — остаётся в разы ниже как средней, так и медианной. Это означает, что большинство граждан живут на суммы, далёкие от официальных статистических «средних» значений.

Рост на 19% за год лишь частично компенсирует инфляцию, поэтому, по мнению экономистов, реальная покупательная способность населения продолжает снижаться, несмотря на кажущийся рост заработков.