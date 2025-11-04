В Казахстане 87-летний пенсионер отдал 39 миллионов ради «важной миссии»: полицейские сделали невозможное

Сотрудники департамента полиции столицы раскрыли громкое дело об интернет-мошенничестве, в результате которого пожилой мужчина лишился всех своих сбережений. Благодаря оперативной работе деньги удалось вернуть владельцу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: istockphoto.com

Как все началось

Инцидент произошел в августе 2025 года. 87-летнему жителю Астаны позвонили через мессенджер неизвестные. Они представились сотрудниками полиции и Национального банка, сообщив, что якобы некие лица пытаются переоформить его квартиру и уже выставили ее на торги.

Чтобы «спасти имущество», мужчине предложили продать жилье самостоятельно и перевести полученные средства на «безопасный счет».

Ловушка «спецоперации»

Мошенники действовали убедительно. Они уверили пенсионера, что МВД и Нацбанк проводят секретную операцию по задержанию преступников и категорически запретили рассказывать об этом кому-либо, даже родственникам.

Поверив в легенду, пожилой мужчина обратился в риэлторскую компанию, продал квартиру и передал курьеру 39 миллионов тенге — якобы для зачисления на защищенный счет.

Как удалось раскрыть преступление

После поступления заявления полиция начала досудебное расследование. В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности установили и задержали 23-летнего гражданина, причастного к афере.

При задержанном нашли всю сумму — 39 миллионов тенге. Деньги были изъяты и возвращены потерпевшему. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие продолжается.

Интернет-мошенничество: пожилые — главная мишень

По данным департамента полиции Астаны, с начала 2025 года в столице зарегистрировано более трёх тысяч случаев интернет-мошенничества.

Особенно часто жертвами становятся люди старшего возраста — 50 лет и старше. Эксперты отмечают, что причиной уязвимости остается недостаточный уровень цифровой и финансовой грамотности, а также доверчивость к телефонным звонкам, совмещенным с легендой о «секретных операциях» и «безопасных счетах».

Важно помнить

Правоохранительные органы напоминают: