04.11.2025, 12:47

Silk Road Electronics запускает выпуск техники 2026 года и укрепляет позиции лидера в отрасли

Новости Казахстана 0 501

Крупнейший в Казахстане производитель бытовой техники — Silk Road Electronics — подвёл итоги за десять месяцев 2025 года. За этот период предприятие выпустило 225,3 тысячи единиц продукции, а только в октябре — рекордные 44,4 тысячи единиц. Эти цифры подтверждают устойчивый рост и эффективность локальной производственной модели, сообщает Lada.kz. 

Фото: Silk Road Electronics
Фото: Silk Road Electronics

Современное предприятие полного цикла

Завод был введён в эксплуатацию в конце 2023 года на базе модернизированного цеха бывшего Карагандинского завода резинотехнических изделий. После реконструкции здесь создан индустриальный комплекс полного цикла, соответствующий международным стандартам качества, энергоэффективности и промышленной безопасности.

На производственных линиях установлено оборудование ведущих мировых компаний — Panasonic, Gema, Guvencelik, Glorystar, Haitian и других, что позволяет выпускать продукцию на уровне глобальных брендов.

Широкий ассортимент и новые бренды

Сегодня Silk Road Electronics производит семь категорий бытовой техники, включая:

  • телевизоры;

  • стиральные машины;

  • водонагреватели;

  • кухонные плиты и вытяжки;

  • пылесосы и мини-печи.

Продукция представлена под марками Artel, Shivaki, Royal и другими партнёрскими брендами.

Международное сотрудничество и модели 2026 года

В 2025 году предприятие выпустило 26 тысяч телевизоров и стиральных машин под брендом Samsung — в том числе модели с искусственным интеллектом и интерфейсом на казахском языке.

Уже стартовало производство техники 2026 модельного года, включая:

  • телевизоры Samsung нового поколения;

  • кухонные плиты Artel серии 90 с современным дизайном, повышенной энергоэффективностью и расширенным функционалом.

Присутствие на рынке и экспортное развитие

Продукция Silk Road Electronics реализуется во всех ведущих розничных сетях Казахстана: Эврика, Technodom, Мечта Маркет, Lider, Sulpak, Белая Техника, ТехноGRAD, Alser и других.

Одновременно компания активно развивает экспортное направление, увеличивая поставки в страны СНГ. До конца 2025 года запланирован запуск смарт-телевизоров и стиральных машин 2026 модельного года, а также расширение производственных мощностей.

Вклад в индустриализацию и развитие региона

Silk Road Electronics играет важную роль в реализации государственной политики по индустриализации и импортозамещению, создавая новые рабочие места, развивая локальные цепочки поставок и снижая зависимость Казахстана от импорта бытовой техники.

Запуск предприятия в городе Сарань Карагандинской области стал драйвером социально-экономического возрождения региона. Здесь формируется новая инженерная школа, развивается инфраструктура и создаются условия для появления новых индустриальных проектов.

Национальный бренд нового поколения

Silk Road Electronics сегодня — это не просто завод по выпуску техники. Это символ новой культуры казахстанского производства, сочетающий международные стандарты, инновационные технологии и отечественный инженерный потенциал.

Компания формирует будущее отечественной индустрии, доказывая, что Казахстан способен производить конкурентоспособную технику мирового уровня.

