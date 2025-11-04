Вооружённое нападение в Казахстане: погиб подросток, трое ранены

В Туркестанской области зафиксировано серьёзное вооружённое нападение, в результате которого погиб 17-летний юноша. Ещё трое человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: polisia.kz

Как развивались события

По информации правоохранительных органов, трагедия произошла в ночь на 2 ноября 2025 года в селе Коктерек Тюлькубасского района. Между группой местных жителей произошёл конфликт, который перерос в стрельбу.

На месте происшествия был смертельно ранен подросток. Двое мужчин в возрасте 22 и 30 лет получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Позже в больницу доставили ещё одного пострадавшего.

Реакция полиции

На сообщение о стрельбе оперативно отреагировало руководство Департамента полиции. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. В результате проведённых мероприятий личности подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки.

«Один из предполагаемых участников вооружённого конфликта уже задержан. Второй находится в розыске. Проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия», — уточнили в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта и источник оружия.

Расследование взято на особый контроль руководством Департамента полиции Туркестанской области.

Контроль и безопасность

Правоохранители заверили, что ситуация в районе находится под контролем, и призвали жителей сохранять спокойствие, предоставляя следствию всю необходимую информацию, которая может помочь в раскрытии преступления.