Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
04.11.2025, 14:40

Кто, где и сколько тратит: Минфин будет отслеживать движение средств в режиме реального времени

Новости Казахстана 0 443

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций 4 ноября 2025 года вице-министр финансов Казахстана Асет Турысов сообщил о масштабных изменениях в системе контроля и анализа финансовых потоков. По его словам, Министерство финансов формирует Цифровую карту государственных финансов, в которую уже стекается информация по юридическим лицам страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Цифровая карта госфинансов объединит ключевые данные о бизнесе

В ней отражаются:

  • местоположение предприятий,

  • количество выбиваемых чеков,

  • уровень соблюдения кассовой дисциплины.

Такая система позволит видеть общую картину финансовой активности бизнеса в реальном времени и оперативно выявлять отклонения или риски.

Новый этап — объединение доходов и расходов

Асет Турысов отметил, что на следующем этапе все чеки, счета-фактуры и расходные данные компаний будут объединены в одной цифровой базе. Это даст возможность оценивать эффективность доходов и расходов не только отдельных предприятий, но и целых регионов — районов, городов и областей.

«Когда мы видим не только поступления, но и расходную часть, становится понятнее, насколько эффективно используется каждая тенге в конкретной территории», — пояснил вице-министр.

Национальный каталог товаров: 15 миллионов позиций

Для повышения достоверности и прозрачности данных Минфин реализует проект по созданию государственной базы данных “Национальный каталог товаров” (ГБД НКТ).

По словам Турысова, в каталоге уже зарегистрировано около 15 миллионов товаров, а в 2026 году система перейдет в опытную эксплуатацию.

«Мы планируем вместе с бизнесом расширить каталог на все отрасли, чтобы каждый товар, производимый или реализуемый в Казахстане, имел цифровую идентификацию и отслеживался по всей цепочке», — подчеркнул представитель Минфина.

Цифровизация для прозрачности и аналитики

Инициатива Минфина направлена на повышение прозрачности финансовой системы, упрощение налогового администрирования и борьбу с теневыми схемами. Единая база данных позволит:

  • видеть реальные объемы товарооборота,

  • анализировать финансовую дисциплину бизнеса,

  • контролировать использование бюджетных средств на всех уровнях.

Таким образом, Казахстан делает очередной шаг к полной цифровизации государственных финансов, где все данные будут интегрированы в единую систему и доступны для точного анализа и стратегического планирования.

