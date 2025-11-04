Мясо сайги выходит в розницу: продукт появится на прилавках в супермаркетах Казахстана

В Казахстане планируют запустить розничные продажи продукции из сайги. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на пресс-конференции 4 ноября 2025 года. В перспективе мясо этого дикого животного можно будет приобрести в обычных супермаркетах страны, передает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото: mk.ru

Продукция из сайги — новый товар для широкой торговли

По словам Бердалина, работа по легализации и выведению продукции из сайги в розничные сети уже ведётся.

«Да, такая работа планируется. В будущем продукцию можно будет приобрести и в супермаркетах», — подтвердил вице-министр, отвечая на вопрос журналистов.

Таким образом, мясо, которое ранее реализовывалось преимущественно через специализированные каналы и хозяйства, станет доступным для массового покупателя.

Контроль качества и безопасность продукции

Представитель Минсельхоза подчеркнул, что все этапы забоя и переработки сайги проходят под строгим ветеринарным контролем. За надзор отвечают два ведомства:

Министерство сельского хозяйства — контролирует убойные пункты и санитарные нормы;

Министерство экологии и природных ресурсов — регулирует вопросы, связанные с охотой и популяцией животных.

Бердалин отметил, что специалисты проводят постоянный мониторинг состояния животных и проверяют их на наличие заболеваний.

«Мы проводим мониторинг, всё находится под контролем. Проверяем, есть ли заболевания или нет. На данный момент опасений нет, поэтому реализация ведётся без ограничений», — заявил он.

Реализация без ограничений

На сегодняшний день, по словам чиновника, никаких ограничений на продажу мяса сайги не установлено. Все санитарные и ветеринарные проверки проходят в соответствии с действующими нормами.

Вице-министр заверил, что мясо безопасно и соответствует стандартам качества, а его поступление на рынок не представляет угрозы для здоровья населения.

Справка: сколько стоит мясо сайги

По данным открытых источников, мясо сайги уже доступно в некоторых регионах Казахстана — его цена начинается от 1200 тенге за килограмм. Эксперты отмечают, что продукт обладает диетическими свойствами и отличается низким содержанием жира, что делает его востребованным среди сторонников здорового питания.

Что дальше

Планируемый выход продукции из сайги в крупные торговые сети может стать новым направлением в аграрной политике Казахстана, где внимание уделяется не только сохранению редких видов, но и рациональному использованию природных ресурсов.

Минсельхоз обещает, что вся деятельность будет осуществляться под жёстким экологическим и ветеринарным контролем, чтобы сохранить баланс между экономическим интересом и сохранением популяции сайги.