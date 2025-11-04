С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателей

С нового года в Казахстане вступают в силу изменения, направленные на поддержку отечественного производства и розничного рынка электроники. Одно из ключевых нововведений — освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации бытовой техники, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Освобождение от НДС: что именно изменится

Согласно приказу министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, начиная с 1 января 2026 года продажа бытовой техники и её комплектующих не будет облагаться НДС.

Это означает, что компании, реализующие такие товары, смогут снизить конечную стоимость для покупателей, а производители — повысить конкурентоспособность на внутреннем рынке.

Какие товары попали под льготу

В перечень техники, освобождаемой от налога, вошли наиболее востребованные категории бытовых устройств, используемых в каждом доме. Среди них:

холодильники и морозильники;

стиральные машины и посудомоечные агрегаты;

печи и кондиционеры;

утюги и пылесосы;

водонагревательные приборы;

мониторы и проекторы.

Таким образом, льгота распространяется не только на крупную бытовую технику, но и на электронику, используемую в быту и на работе.

Почему это важно: контекст налоговых изменений

Инициатива освобождения от НДС совпадает с крупной налоговой реформой, вступающей в силу в 2026 году.

С этого момента ставка НДС в Казахстане повышается с 12% до 16%. Это повышение, по словам представителей Комитета государственных доходов (КГД), направлено на стабилизацию бюджета и усиление налоговой дисциплины.

Однако, чтобы не допустить роста цен на социально значимые товары, государство вводит избирательные послабления, включая отмену НДС для бытовой техники.

Таким образом, повышение общей налоговой нагрузки компенсируется точечными мерами поддержки отдельных отраслей.

Новые правила учета для бизнеса

Одновременно с изменением налоговых ставок в Казахстане вводятся три категории постановки на учет по НДС.

Теперь обязанность регистрации будет зависеть от годового оборота компании. В частности, при обороте свыше 43 млн тенге бизнес должен в обязательном порядке становиться плательщиком НДС.

Эта система направлена на упрощение администрирования и дифференцированный подход к малому, среднему и крупному бизнесу.

Возможные эффекты для рынка и потребителей

Отмена НДС на бытовую технику может повлиять сразу на несколько направлений экономики:

Для производителей — снижение налоговой нагрузки и стимул к локализации производства.

Для розничных сетей — возможность предложить более конкурентные цены.

Для потребителей — ожидаемое удешевление бытовой техники, особенно в условиях общего роста цен.

Эксперты считают, что такой шаг поможет частично нейтрализовать инфляционное давление и повысить доступность бытовых товаров для населения.

Итог

С 1 января 2026 года в Казахстане начнет действовать освобождение от НДС на продажу бытовой техники и её компонентов.

Мера призвана поддержать производителей и розничные сети на фоне предстоящего повышения налога с 12% до 16%.

Для покупателей это означает одно: бытовая техника в новом году может стать доступнее, несмотря на общий рост налоговых ставок.