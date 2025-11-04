Казахстанцы массово отправляют деньги за границу: куда и сколько

Из Казахстана наблюдается заметный рост отправки денежных средств за границу. Согласно официальной статистике Национального банка, только за сентябрь текущего года по системе международных денежных переводов было перечислено 71,6 млрд тенге , что на 12,2% больше , чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: the-golden-calf.com

Основные направления переводов

Наиболее активными получателями казахстанских денег стали страны ближнего и дальнего зарубежья. Лидеры распределения средств следующие:

Узбекистан – 25 млрд тенге ( +9,6% к прошлому году)

Россия – 20,3 млрд тенге ( увеличение в 1,4 раза )

Турция – 11,3 млрд тенге ( снижение на 13% )

Грузия – 4,2 млрд тенге ( +10,5% )

Кыргызстан – 2,4 млрд тенге

Такой рост переводов указывает на активизацию экономических и социальных связей с соседними странами, а также на продолжающийся спрос на финансовые услуги для поддержки родственников за рубежом.

Денежные потоки в Казахстан

Не менее интересной является статистика поступлений в Казахстан. За год объем международных переводов в страну вырос с 18,5 млрд до 20,4 млрд тенге (+10,3%).

Основные источники денежных потоков:

Россия – 4,7 млрд тенге ( +6,8% )

США – 3 млрд тенге ( +11,1% )

Узбекистан – 2,6 млрд тенге (увеличение в 1,3 раза)

Кроме того, значительные транзакции поступали из Турции (2,5 млрд тенге), Германии (1,6 млрд) и Южной Кореи (1,2 млрд).

Анализ тенденций

Рост международных переводов как из Казахстана, так и в страну, отражает сразу несколько факторов:

Социальные связи и миграция – казахстанцы поддерживают родственников и знакомых, работающих за границей. Экономическая интеграция – страны СНГ и Ближнего Востока остаются важными направлениями денежных потоков. Влияние глобальных финансовых рынков – активизация переводов из США и Европы свидетельствует о диверсификации источников.

Интересно отметить, что в то время как переводы в Турцию снизились на 13%, рост потоков в Россию и Узбекистан указывает на укрепление транзакционной активности с традиционными партнерами.

Вывод: Казахстан продолжает оставаться активным участником международного денежного оборота. Объемы переводов за рубеж и в страну показывают не только экономическую динамику, но и сохраняющуюся важность социально-культурных связей в регионе.