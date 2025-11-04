108 тысяч водителей и 8,3 млрд тенге налогов в бюджет: как Yandex Qazaqstan меняет жизнь казахстанцев

Yandex Qazaqstan сообщил о результатах проекта платформенной занятости в Казахстане: более 108 тысяч водителей и курьеров зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Совокупный доход этой категории исполнителей превысил 290 млрд тенге, а в государственный бюджет было направлено 8,3 млрд тенге налогов и социальных взносов, сообщает Lada.kz.

Фото: Yandex Qazaqstan

Гибкая модель сотрудничества

Сегодня водители и курьеры могут работать с сервисами Yandex двумя способами:

Прямо через платформу , без посредников.

Через партнерские таксопарки и службы доставки, что обеспечивает дополнительную поддержку и инфраструктуру.

Такая модель делает рынок гибким и удобным для всех участников — как для самих исполнителей, так и для компаний-партнеров.

Новые возможности и социальная защита

«Проект платформенной занятости открыл новые возможности для водителей и курьеров. Они получили доступ к официальному статусу, социальной защите, пенсионным и медицинским отчислениям. А значит — к более устойчивому положению и финансовой независимости», — отметила директор по развитию платформенной занятости и партнёрству с водителями Яндекс Go Наталья Москвитина.

Среди преимуществ:

Официальный статус индивидуального предпринимателя.

Доступ к социальной защите , пенсионным и медицинским отчислениям.

Более устойчивое финансовое положение и независимость.

Фискализация доходов и цифровое налогообложение

Все выплаты водителям и курьерам теперь проходят через мобильное приложение E-salyq Business и автоматически фиксируются в налоговой системе.

Преимущества подхода: