18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.11.2025, 18:49

Токаев назвал Казахстан вторым торговым партнером Белоруссии

Новости Казахстана 0 404

В Астане состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере торговли, промышленности и культуры, а также обменялись взглядами на дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя странами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: t.me/aqorda_resmi
Фото: t.me/aqorda_resmi

Первый официальный визит Турчина как символ особых отношений

Приветствуя гостя, Президент Казахстана отметил важность первого официального визита Александра Турчина в Астану. По его словам, визит является подтверждением особого характера отношений между Казахстаном и Беларусью и демонстрирует настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества.

«Считаю этот визит очень важным с учетом уровня развития наших связей. Торговля между странами успешно развивается и составляет от 900 млн до миллиарда долларов. Казахстан является вторым торговым партнером Беларуси. Мы с большим уважением относимся к Вашей стране, народу и самобытной культуре», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также передал привет и наилучшие пожелания Президенту Беларуси Александру Лукашенко и отметил готовность к конструктивной и продуктивной работе в духе взаимной выгоды.

Беларусь подтверждает готовность к активному диалогу

В свою очередь, Александр Турчин заверил, что Беларусь намерена поддерживать высокий темп двустороннего диалога и эффективно реализовывать совместные проекты.

«Передаю самые теплые пожелания от Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко. Мы внимательно следим за развитием Казахстана и радуемся вашим успехам. Сегодня растет взаимный товарооборот, и мы намерены его укреплять», — отметил премьер-министр.

Торговля и промышленная кооперация: цифры и перспективы

По итогам первых восьми месяцев текущего года объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. В сфере промышленной кооперации уже реализовано 12 совместных проектов на общую сумму 204 млн долларов, еще три проекта находятся в стадии проработки.

Стороны подчеркнули, что дальнейшее развитие сотрудничества будет опираться на уже достигнутые успехи, а также на совместные инициативы в торговле, промышленности и культурно-гуманитарной сфере.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь