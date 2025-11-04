Токаев назвал Казахстан вторым торговым партнером Белоруссии

В Астане состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере торговли, промышленности и культуры, а также обменялись взглядами на дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя странами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Первый официальный визит Турчина как символ особых отношений

Приветствуя гостя, Президент Казахстана отметил важность первого официального визита Александра Турчина в Астану. По его словам, визит является подтверждением особого характера отношений между Казахстаном и Беларусью и демонстрирует настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества.

«Считаю этот визит очень важным с учетом уровня развития наших связей. Торговля между странами успешно развивается и составляет от 900 млн до миллиарда долларов. Казахстан является вторым торговым партнером Беларуси. Мы с большим уважением относимся к Вашей стране, народу и самобытной культуре», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также передал привет и наилучшие пожелания Президенту Беларуси Александру Лукашенко и отметил готовность к конструктивной и продуктивной работе в духе взаимной выгоды.

Беларусь подтверждает готовность к активному диалогу

В свою очередь, Александр Турчин заверил, что Беларусь намерена поддерживать высокий темп двустороннего диалога и эффективно реализовывать совместные проекты.

«Передаю самые теплые пожелания от Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко. Мы внимательно следим за развитием Казахстана и радуемся вашим успехам. Сегодня растет взаимный товарооборот, и мы намерены его укреплять», — отметил премьер-министр.

Торговля и промышленная кооперация: цифры и перспективы

По итогам первых восьми месяцев текущего года объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. В сфере промышленной кооперации уже реализовано 12 совместных проектов на общую сумму 204 млн долларов, еще три проекта находятся в стадии проработки.

Стороны подчеркнули, что дальнейшее развитие сотрудничества будет опираться на уже достигнутые успехи, а также на совместные инициативы в торговле, промышленности и культурно-гуманитарной сфере.