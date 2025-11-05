Курс доллара упал до 526: стоит ли спешить с обменом или подождать?

На фоне укрепления национальной валюты тенге у многих возникает вопрос: покупать доллары сейчас или подождать дальнейших колебаний? Эксперты дают свои рекомендации и прогнозируют возможные сценарии на ближайшее время, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Тенге продолжает удерживать позиции

На протяжении последних дней казахстанская валюта демонстрирует заметное укрепление. Психологический рубеж в 530 тенге за доллар уже был преодолён, и тенденция к укреплению сохраняется.

Актуальные курсы на 4 ноября:

Доллар США — 526 тенге

Евро — 607 тенге

Российский рубль — 6,49 тенге

Мнение эксперта: покупать или ждать?

Финансист и бывший банкир Султан Елемесов поделился своим взглядом на ситуацию на валютном рынке:

«Важно понимать, что даже крупные аналитики могут ошибаться. Сценарий, при котором доллар достигнет 560 тенге к концу года, я считаю достаточно негативным».

По его словам, есть два ключевых фактора, поддерживающих тенге:

Национальный банк готов повышать базовую ставку, чтобы сдерживать инфляцию и сохранять стабильность национальной валюты. Международные рынки готовы предоставлять Казахстану доллары под низкие ставки, что тоже укрепляет позиции тенге.

Прогноз: возможное укрепление и откаты

Эксперт отмечает, что укрепление тенге может продолжиться в ближайшие дни:

Возможный диапазон 525–520 тенге за доллар на «налоговой неделе» ноября.

Дальнейшее движение курса может сопровождаться откатом к уровню 540–545 тенге.

«Сейчас курс достаточно выгоден для долгосрочной покупки долларов, если есть такая необходимость. Но я тоже могу ошибаться — возможно, дальше будет только ослабление», — добавил Султан Елемесов.

Итог для инвесторов и граждан

Тенге показывает стабильность и даже потенциал к дальнейшему укреплению.

Покупка долларов в долгосрочной перспективе сейчас может быть выгодной.

Риски остаются: курс может колебаться, и точных прогнозов не дает ни один эксперт.

Вывод: решать, покупать ли валюту, стоит, учитывая личные финансовые цели и готовность к рискам. На текущий момент курс 526 тенге за доллар выглядит относительно стабильным и привлекательным для долгосрочных вложений.