05.11.2025, 06:47

Выезд ребенка из Казахстана за границу с одним из родителей: что на самом деле требует закон

Новости Казахстана 0 564

Вопрос о том, требуется ли нотариальное согласие второго родителя на выезд ребенка за границу, остается одним из самых популярных среди казахстанских семей. Адвокат Алматинской городской коллегии, Андрей Ли, разъяснил актуальные нюансы законодательства в этой сфере, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Нужна ли доверенность на выезд ребенка?

Многие казахстанцы, планируя поездку с ребенком, задаются вопросом: обязательно ли иметь нотариально заверенное согласие второго родителя?
В рамках общенациональной акции "Народный юрист" граждане часто обращаются к специалистам именно с этим уточнением.

Адвокат Андрей Ли отмечает:

"Распространенная ситуация, когда супруги разведены, но совместно воспитывают ребенка. Один из родителей может захотеть вывезти ребенка на отдых, лечение или обучение за границу. Среди казахстанцев часто существует мнение, что для этого требуется нотариальная доверенность от другого родителя. Однако по действующему законодательству такое согласие не требуется — ни нотариально заверенное, ни в любой другой форме".

То есть, для выезда ребенка за границу с одним из родителей согласие второго родителя не обязательно, если речь идет о временной поездке.

Когда согласие требуется

По словам Андрея Ли, законодательство Казахстана предусматривает лишь два случая, когда нотариальное согласие второго родителя может понадобиться:

  1. Выезд на постоянное место жительства
    Если родитель намерен перевезти ребенка в другую страну на постоянное проживание, согласие второго родителя становится обязательным.

  2. Требование иностранного государства
    Некоторые страны могут запрашивать согласие второго родителя при оформлении визы или по другим юридическим причинам. В таких случаях разрешение становится необходимым для въезда.

"Эти правила применяются ко всем родителям, независимо от того, находятся они в браке или уже разведены", — подчеркнул адвокат.

Случаи, когда доверенность обязательна

Важно понимать, что нотариальное согласие или доверенность потребуется, если ребенка вывозят другие родственники, такие как:

  • бабушки и дедушки,

  • тети и дяди,

  • иные законные опекуны.

В таких ситуациях закон требует официального разрешения от родителей, поскольку родственники не обладают самостоятельным правом на временный выезд ребенка.

Что делать при требовании документа на границе

Андрей Ли также дал практический совет для родителей:

"Если на паспортном контроле требуют документ, которого по закону не нужно, можно обратиться на телефон доверия, указанный в аэропортах и на вокзалах. Законодательство РК четко говорит: от законных представителей несовершеннолетних нотариального согласия на временный выезд не требуется".

Это гарантирует защиту прав родителей и детей, а также предотвращает незаконные требования на границе.

Вывод:
Для временного выезда ребенка за границу с одним из родителей нотариальное согласие второго родителя в Казахстане не требуется, за исключением случаев переезда на постоянное место жительства или особых требований зарубежного государства. Доверенность становится обязательной лишь при вывозе ребенка другими родственниками.

