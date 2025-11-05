Миллиарды на волоске: «КазМунайГаз» оценивает последствия ударов США по «Лукойлу»

Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» совместно с российской компанией «Лукойл» изучает последствия введённых США санкций для текущих и перспективных совместных проектов, сообщили представители КМГ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
По словам компании, участники совместных проектов проводят детальный анализ возможного влияния внешних ограничений на свою деятельность.
«Оценка осуществляется с учётом правовых, финансовых и технических аспектов», — уточнили в КМГ.
Особое внимание уделяется санкционным мерам, которые могут затронуть финансовые потоки, поставки оборудования и реализацию инвестиционных программ.
В КМГ подчеркнули, что совместные проекты с «Лукойлом» продолжаются в рамках действующих договоров и законодательства Казахстана.
Все соглашения содержат санкционные оговорки, определяющие порядок действий сторон в случае введения ограничительных мер.
При этом условия этих положений остаются конфиденциальными.
22 октября стало известно о введении санкций Министерством финансов США против «Лукойла» и его дочерних организаций.
Санкции предусматривают завершение всех операций с компаниями «Лукойл» до 21 ноября 2025 года.
Параллельно 23 октября Европейский союз опубликовал 19-й пакет санкций, введя ограничения против торгового подразделения «Лукойла» — Litasco Middle East DMCC, зарегистрированного в Дубае.
На праздновании 30-летия работы «Лукойла» в Казахстане Президент Касым-Жомарт Токаев отметил:
«За это время компания инвестировала в нефтегазовую отрасль республики более 12 миллиардов долларов».
На Каспийском шельфе «Лукойл» совместно с «КазМунайГазом» реализует перспективные проекты:
«Каламкас-море»
«Хазар»
Компания также принимает участие в развитии Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивая транспортировку нефти в международные порты.
В условиях новых санкционных ограничений «КазМунайГаз» и «Лукойл» будут продолжать мониторинг ситуации и принимать решения с учётом:
юридических требований,
финансовой устойчивости проектов,
технической возможности реализации инвестпрограмм.
Компании подчеркивают, что их приоритет — сохранение стабильного развития нефтегазовой отрасли Казахстана и выполнение обязательств перед партнёрами.
