Миллиарды на волоске: «КазМунайГаз» оценивает последствия ударов США по «Лукойлу»

Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» совместно с российской компанией «Лукойл» изучает последствия введённых США санкций для текущих и перспективных совместных проектов, сообщили представители КМГ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : пресс-служба КМГ

Комплексная оценка внешних факторов

По словам компании, участники совместных проектов проводят детальный анализ возможного влияния внешних ограничений на свою деятельность.

«Оценка осуществляется с учётом правовых, финансовых и технических аспектов», — уточнили в КМГ.

Особое внимание уделяется санкционным мерам, которые могут затронуть финансовые потоки, поставки оборудования и реализацию инвестиционных программ.

Действующие проекты продолжаются

В КМГ подчеркнули, что совместные проекты с «Лукойлом» продолжаются в рамках действующих договоров и законодательства Казахстана.

Все соглашения содержат санкционные оговорки, определяющие порядок действий сторон в случае введения ограничительных мер.

При этом условия этих положений остаются конфиденциальными.

Санкции США и Евросоюза

22 октября стало известно о введении санкций Министерством финансов США против «Лукойла» и его дочерних организаций.

Санкции предусматривают завершение всех операций с компаниями «Лукойл» до 21 ноября 2025 года.

Параллельно 23 октября Европейский союз опубликовал 19-й пакет санкций, введя ограничения против торгового подразделения «Лукойла» — Litasco Middle East DMCC, зарегистрированного в Дубае.

История и инвестиции «Лукойла» в Казахстане

На праздновании 30-летия работы «Лукойла» в Казахстане Президент Касым-Жомарт Токаев отметил:

«За это время компания инвестировала в нефтегазовую отрасль республики более 12 миллиардов долларов».

На Каспийском шельфе «Лукойл» совместно с «КазМунайГазом» реализует перспективные проекты:

«Каламкас-море»

«Хазар»

Компания также принимает участие в развитии Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивая транспортировку нефти в международные порты.

Перспективы на ближайшее будущее

В условиях новых санкционных ограничений «КазМунайГаз» и «Лукойл» будут продолжать мониторинг ситуации и принимать решения с учётом:

юридических требований,

финансовой устойчивости проектов,

технической возможности реализации инвестпрограмм.

Компании подчеркивают, что их приоритет — сохранение стабильного развития нефтегазовой отрасли Казахстана и выполнение обязательств перед партнёрами.