05.11.2025, 08:16

С 15 ноября банки Казахстана начнут «доносить» налоговой о крупных покупках граждан

Новости Казахстана 0 1 683

С 15 ноября 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно банки Казахстана обязаны передавать налоговым органам информацию о крупных покупках граждан. Соответствующее правило закреплено приказом и.о. Министра финансов Республики Казахстан № 648 от 30 октября 2025 года, который вносит изменения в ранее действовавший приказ № 119 от 2 февраля 2018 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: news.sky.com
Фото: news.sky.com

Что изменилось в законодательстве

Нововведение касается форм предоставления сведений банками второго уровня о клиентах, которые имеют обязанность по подаче декларации об активах и обязательствах. Приказ уточняет, что банки должны предоставлять следующие данные:

  • О наличии банковских счетов и их номерах, а также об остатках денежных средств на этих счетах;

  • О движении денежных средств на счетах клиентов;

  • О предоставленных кредитах физическому лицу, включая информацию о доходах, имуществе и суммах погашения кредитов с учетом вознаграждения.

На кого распространяются новые правила

Информация передается о физических лицах, у которых возникает обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах. К таким лицам относится любой гражданин, чьи операции и доходы подлежат налоговому контролю.

Особое внимание уделяется сделкам с крупными покупками. Банки будут фиксировать и передавать сведения о приобретении имущества стоимостью свыше 20 000 МРП (месячных расчетных показателей) в течение календарного года.

Цель нововведения

Основная цель приказа — усиление прозрачности крупных финансовых операций и улучшение контроля за доходами и имуществом граждан. Такие меры позволяют:

  • выявлять несоответствия между доходами и расходами;

  • отслеживать движение крупных денежных средств;

  • минимизировать риск уклонения от уплаты налогов.

Сроки вступления в силу

Приказ № 648 вступает в силу с 15 ноября 2025 года и действует до 31 декабря 2025 года включительно. За этот период банки обязаны наладить передачу сведений в налоговые органы в установленных формах.

