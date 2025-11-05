Налоговая рассрочка без залога: с 2026 года казахстанцы смогут отсрочить долг до 1500 МРП

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов, сборов и пеней для налогоплательщиков с задолженностью до 1500 МРП. Соответствующий приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2025 года № 651 регламентирует условия и процедуры получения этой государственной услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Приказ направлен на реализацию положений Налогового кодекса Республики Казахстан и предусматривает:
Возможность предоставления рассрочки без залога имущества для налогоплательщиков, испытывающих временные финансовые трудности.
Освобождение от необходимости проведения оценки залогового имущества и его обязательного страхования.
Ускорение процедур рассмотрения заявлений о рассрочке или отсрочке.
Таким образом, нововведение упрощает доступ к отсрочке налогов для физических и юридических лиц с небольшими налоговыми задолженностями.
Документ закрепляет следующие формы и правила:
Форма заявления на предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов и пеней.
Форма решения о предоставлении или отказе в отсрочке/рассрочке.
Типовой договор залога имущества в обеспечение уплаты налогов (для случаев, когда залог все же требуется).
Правила и условия предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов и пеней.
Государственная услуга оказывается территориальными органами Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК).
Заявление можно подать следующими способами:
Лично в территориальный орган КГД.
Через Госкорпорацию «Правительство для граждан».
Онлайн через портал eGov.kz, с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).
При подаче через портал документы отправляются в электронной форме, без необходимости бумажных носителей.
Для получения отсрочки требуется пакет документов, указанный в приложении к Правилам.
Автоматическая проверка: сведения, доступные в государственных информационных системах, запрашиваются без участия заявителя.
Проверка документов:
При подаче в бумажной форме — ответственное подразделение КГД.
При онлайн-подаче — автоматизированная обработка.
Если документы неполные или содержат ошибки, заявитель получает уведомление и 2 рабочих дня на исправление. Несвоевременное предоставление исправлений приводит к отклонению заявления.
Полный пакет документов рассматривается в течение 10 рабочих дней.
КГД принимает одно из решений:
Предоставление отсрочки/рассрочки.
Мотивированный отказ.
Формат выдачи результата:
Электронный — при подаче через eGov.
Бумажный — при личном обращении или через Госкорпорацию.
Отсрочка или рассрочка может быть отклонена, если:
Пакет документов неполный.
Условия Налогового кодекса не соблюдены.
Нарушены обязательные платежи.
Перед окончательным отказом заявителю направляется уведомление о предварительном решении и предоставляется возможность представить пояснения или дополнительные документы.
Налогоплательщик имеет право оспорить решение КГД:
Руководителю соответствующего органа государственных доходов.
В Комитет государственных доходов МФ РК.
В уполномоченный орган по оценке качества государственных услуг.
Сроки рассмотрения жалоб:
5 рабочих дней — при подаче в КГД или Госкорпорацию.
15 рабочих дней — при обращении в уполномоченный орган.
После досудебного рассмотрения налогоплательщик может обратиться в суд, если иное не предусмотрено законодательством.
С 2026 года отсрочка и рассрочка по уплате налогов, сборов и пеней предоставляется без залога и банковской гарантии для налогоплательщиков с задолженностью до 1500 МРП, что существенно упрощает финансовую нагрузку и процедуру получения государственной поддержки.
