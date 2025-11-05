18+
05.11.2025, 09:33

Налоговая рассрочка без залога: с 2026 года казахстанцы смогут отсрочить долг до 1500 МРП

Новости Казахстана 0 502

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов, сборов и пеней для налогоплательщиков с задолженностью до 1500 МРП. Соответствующий приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2025 года № 651 регламентирует условия и процедуры получения этой государственной услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: sb.by
Фото: sb.by

Цель и ключевые нововведения

Приказ направлен на реализацию положений Налогового кодекса Республики Казахстан и предусматривает:

  • Возможность предоставления рассрочки без залога имущества для налогоплательщиков, испытывающих временные финансовые трудности.

  • Освобождение от необходимости проведения оценки залогового имущества и его обязательного страхования.

  • Ускорение процедур рассмотрения заявлений о рассрочке или отсрочке.

Таким образом, нововведение упрощает доступ к отсрочке налогов для физических и юридических лиц с небольшими налоговыми задолженностями.

Что утверждено приказом

Документ закрепляет следующие формы и правила:

  1. Форма заявления на предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов и пеней.

  2. Форма решения о предоставлении или отказе в отсрочке/рассрочке.

  3. Типовой договор залога имущества в обеспечение уплаты налогов (для случаев, когда залог все же требуется).

  4. Правила и условия предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов и пеней.

Порядок подачи заявления

Государственная услуга оказывается территориальными органами Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК).

Заявление можно подать следующими способами:

  • Лично в территориальный орган КГД.

  • Через Госкорпорацию «Правительство для граждан».

  • Онлайн через портал eGov.kz, с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

При подаче через портал документы отправляются в электронной форме, без необходимости бумажных носителей.

Документы и проверка

Для получения отсрочки требуется пакет документов, указанный в приложении к Правилам.

  • Автоматическая проверка: сведения, доступные в государственных информационных системах, запрашиваются без участия заявителя.

  • Проверка документов:

    • При подаче в бумажной форме — ответственное подразделение КГД.

    • При онлайн-подаче — автоматизированная обработка.

Если документы неполные или содержат ошибки, заявитель получает уведомление и 2 рабочих дня на исправление. Несвоевременное предоставление исправлений приводит к отклонению заявления.

Сроки рассмотрения и результаты

  • Полный пакет документов рассматривается в течение 10 рабочих дней.

  • КГД принимает одно из решений:

    • Предоставление отсрочки/рассрочки.

    • Мотивированный отказ.

Формат выдачи результата:

  • Электронный — при подаче через eGov.

  • Бумажный — при личном обращении или через Госкорпорацию.

Основания для отказа

Отсрочка или рассрочка может быть отклонена, если:

  • Пакет документов неполный.

  • Условия Налогового кодекса не соблюдены.

  • Нарушены обязательные платежи.

Перед окончательным отказом заявителю направляется уведомление о предварительном решении и предоставляется возможность представить пояснения или дополнительные документы.

Порядок обжалования

Налогоплательщик имеет право оспорить решение КГД:

  • Руководителю соответствующего органа государственных доходов.

  • В Комитет государственных доходов МФ РК.

  • В уполномоченный орган по оценке качества государственных услуг.

Сроки рассмотрения жалоб:

  • 5 рабочих дней — при подаче в КГД или Госкорпорацию.

  • 15 рабочих дней — при обращении в уполномоченный орган.

После досудебного рассмотрения налогоплательщик может обратиться в суд, если иное не предусмотрено законодательством.

Итог

С 2026 года отсрочка и рассрочка по уплате налогов, сборов и пеней предоставляется без залога и банковской гарантии для налогоплательщиков с задолженностью до 1500 МРП, что существенно упрощает финансовую нагрузку и процедуру получения государственной поддержки.

