Токаев запускает ротацию силовиков: список должностей и правила перемещений — Указ подписан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 октября 2025 года «Об утверждении перечня руководящих должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты РК, подлежащих ротации, и Правил их перемещения». Документ опубликован на Zakon.kz и определяет правила ротации руководящих кадров в ключевых силовых структурах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Какие структуры и должности подлежат ротации

В перечень включены руководящие позиции в Генеральной прокуратуре, Агентстве по финансовому мониторингу, Министерстве внутренних дел и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Генеральная прокуратура РК

Список охватывает ключевые руководящие должности:

Руководитель Аппарата и начальники Служб и Департаментов;

Заместители руководителей и ректора/проректоры Академии правоохранительных органов;

Председатели и заместители комитетов;

Территориальные прокуроры, транспортные прокуроры и районные прокуроры.

Агентство РК по финансовому мониторингу

Ротации подлежат:

Руководитель Аппарата и Департаментов;

Руководители Департаментов экономических расследований по городам Астане, Алматы, Шымкенту и областям;

Заместители руководителей этих департаментов.

Министерство внутренних дел РК

Сюда включены:

Руководители Аппарата и Департаментов МВД;

Председатели и заместители комитетов;

Начальники областных и городских департаментов полиции и их заместители;

Руководители городских, районных и линейных управлений полиции;

Начальники и заместители высших учебных заведений МВД.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

Ротации касаются:

Руководителей и заместителей комитетов противопожарной службы;

Комитетов предупреждения чрезвычайных ситуаций;

Руководителей областных и городских департаментов и их заместителей.

Как проводится ротация

Ротация осуществляется планово каждые три года по решению руководителя органа.

Срок ротации не обнуляется при переназначении на равнозначные должности после реорганизации, изменения структуры или дополнительных обязанностей.

Периоды отсутствия более двух месяцев (учебный отпуск, отпуск по уходу за ребенком до 3 лет) не включаются в срок ротации.

Варианты перемещения

Межуровневая: «центр – регион», «регион – центр»;

Межрегиональная: «регион – регион»;

Межсекторальная: «центр – центр».

Назначение на предыдущую должность возможно не ранее чем через год, если иное решение не примет президент или его администрация.

Особые условия для сотрудников

Ротация сотрудников с детьми-инвалидами, иждивенцами с инвалидностью или родителями-пенсионерами требует письменного согласия и документального подтверждения.

В случае отказа предлагается равнозначная должность в том же населенном пункте или продление срока пребывания на должности до трёх лет.

Предоставление жилья

Сотрудникам, подлежащим ротации, предоставляется служебное жильё на период исполнения обязанностей, без права приватизации.

Организация ротации

План ротации составляется ежегодно до 1 ноября и утверждается руководителем органа.

Сотрудники ознакамливаются с планом под подпись.

Для ротации, связанной с назначением или освобождением по решению президента или администрации, в Администрацию направляются: представление на сотрудника; послужной список с фотографией; автобиография.

Материалы должны быть направлены не позднее 30 дней до ротации .

Решение президента оформляется распоряжением, а акт о назначении объявляется сотруднику в течение трёх рабочих дней.

Цели ротации