05.11.2025, 10:01

Токаев запускает ротацию силовиков: список должностей и правила перемещений — Указ подписан

Новости Казахстана 0 840

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 октября 2025 года «Об утверждении перечня руководящих должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты РК, подлежащих ротации, и Правил их перемещения». Документ опубликован на Zakon.kz и определяет правила ротации руководящих кадров в ключевых силовых структурах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Какие структуры и должности подлежат ротации

В перечень включены руководящие позиции в Генеральной прокуратуре, Агентстве по финансовому мониторингу, Министерстве внутренних дел и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Генеральная прокуратура РК

Список охватывает ключевые руководящие должности:

  • Руководитель Аппарата и начальники Служб и Департаментов;

  • Заместители руководителей и ректора/проректоры Академии правоохранительных органов;

  • Председатели и заместители комитетов;

  • Территориальные прокуроры, транспортные прокуроры и районные прокуроры.

Агентство РК по финансовому мониторингу

Ротации подлежат:

  • Руководитель Аппарата и Департаментов;

  • Руководители Департаментов экономических расследований по городам Астане, Алматы, Шымкенту и областям;

  • Заместители руководителей этих департаментов.

Министерство внутренних дел РК

Сюда включены:

  • Руководители Аппарата и Департаментов МВД;

  • Председатели и заместители комитетов;

  • Начальники областных и городских департаментов полиции и их заместители;

  • Руководители городских, районных и линейных управлений полиции;

  • Начальники и заместители высших учебных заведений МВД.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

Ротации касаются:

  • Руководителей и заместителей комитетов противопожарной службы;

  • Комитетов предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  • Руководителей областных и городских департаментов и их заместителей.

Как проводится ротация

  • Ротация осуществляется планово каждые три года по решению руководителя органа.

  • Срок ротации не обнуляется при переназначении на равнозначные должности после реорганизации, изменения структуры или дополнительных обязанностей.

  • Периоды отсутствия более двух месяцев (учебный отпуск, отпуск по уходу за ребенком до 3 лет) не включаются в срок ротации.

Варианты перемещения

  • Межуровневая: «центр – регион», «регион – центр»;

  • Межрегиональная: «регион – регион»;

  • Межсекторальная: «центр – центр».

Назначение на предыдущую должность возможно не ранее чем через год, если иное решение не примет президент или его администрация.

Особые условия для сотрудников

  • Ротация сотрудников с детьми-инвалидами, иждивенцами с инвалидностью или родителями-пенсионерами требует письменного согласия и документального подтверждения.

  • В случае отказа предлагается равнозначная должность в том же населенном пункте или продление срока пребывания на должности до трёх лет.

Предоставление жилья

Сотрудникам, подлежащим ротации, предоставляется служебное жильё на период исполнения обязанностей, без права приватизации.

Организация ротации

  • План ротации составляется ежегодно до 1 ноября и утверждается руководителем органа.

  • Сотрудники ознакамливаются с планом под подпись.

  • Для ротации, связанной с назначением или освобождением по решению президента или администрации, в Администрацию направляются:

    • представление на сотрудника;

    • послужной список с фотографией;

    • автобиография.

  • Материалы должны быть направлены не позднее 30 дней до ротации.

  • Решение президента оформляется распоряжением, а акт о назначении объявляется сотруднику в течение трёх рабочих дней.

Цели ротации

  • Оптимизация использования профессионального потенциала;

  • Повышение эффективности работы правоохранительных органов и органов гражданской защиты;

  • Обеспечение справедливости и планомерного карьерного продвижения руководителей.

