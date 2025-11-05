Почему отказ от теста на алкоголь в Казахстане может стоить работы — разъяснение суда

Отказ от прохождения медицинского теста на алкоголь может считаться дисциплинарным проступком , который подрывает авторитет правоохранительных органов. Такое разъяснение дал Конституционный суд после рассмотрения обращения бывшего сотрудника правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Обращение бывшего полицейского

В Конституционный суд поступило обращение бывшего сотрудника органов внутренних дел. Он оспаривал норму закона, согласно которой отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь может быть признан дисциплинарным проступком, дискредитирующим службу. Именно по этой причине его уволили с должности.

Заявитель указывал, что закон не содержит четких критериев и процедур, позволяющих квалифицировать отказ как дискредитирующий проступок. По его мнению, это создает риск формального применения нормы без индивидуальной оценки ситуации и, как следствие, нарушает конституционные права.

Законодательная база

Речь идет о следующих положениях:

Подпункт 13 пункта 1 статьи 80 Закона "О правоохранительной службе"

Пункт 2 статьи 80 того же закона

Эти нормы определяют основания для увольнения сотрудников за действия, которые подрывают авторитет правоохранительных органов.

Ранее заявитель уже был привлечен к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование. В результате суд лишил его водительских прав на восемь лет. После этого он был уволен из органов внутренних дел. Суд первой и апелляционной инстанции признали увольнение законным.

Позиция заявителя

Бывший сотрудник утверждал:

Закон не определяет четко, что именно считается дискредитирующим проступком ;

Применение нормы носит формальный характер;

Нет возможности учесть индивидуальные обстоятельства каждого случая ;

Нарушаются его конституционные права.

Позиция Конституционного суда

Конституционный суд пояснил, что его компетенция ограничена проверкой норм, которые непосредственно нарушают конституционные права заявителя.

В данном случае суд отметил:

Признаков нарушения конституционных прав заявителя не обнаружено;

Основной акцент обращения был сделан на несогласие с практикой применения нормы и последствия увольнения;

Такие вопросы не входят в компетенцию Конституционного суда.

Решение суда

По итогам рассмотрения обращения Конституционный суд отказал в принятии дела к конституционному производству. Таким образом, практика увольнения за отказ пройти медосвидетельствование сохраняется и продолжает считаться законной в рамках действующего законодательства.