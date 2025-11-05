18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.94
602.79
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.11.2025, 11:06

Казахстанцы больше не смогут переводить деньги во время звонков — новые правила банков

Новости Казахстана 0 709

Банки Казахстана вводят новые меры безопасности для защиты граждан от мошенников. Теперь переводы и другие финансовые операции будут блокироваться в ряде подозрительных ситуаций, включая телефонные звонки и наличие шпионских программ на устройствах, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Основные изменения в банковских приложениях

С целью усиления защиты клиентов, в мобильных и онлайн-банках внедряются следующие меры:

  • Двухфакторная аутентификация
    Теперь обязательна при входе в приложение. Даже если мошенник получит пароль, без дополнительного подтверждения через SMS, PUSH-уведомление или биометрию воспользоваться счетом он не сможет.

  • Обязательная биометрия
    При первичной регистрации или смене пароля клиент должен подтвердить личность через Централизованный обменный идентификационный депозитарий. Это предотвращает доступ злоумышленников с чужими данными.

  • Защита при взломе и удаленном управлении
    Если устройство заражено или на нем включено удаленное управление, операции блокируются. Это позволяет защитить деньги клиентов даже при дистанционном контроле телефона мошенниками.

  • Отделы кибербезопасности в каждом банке
    Банки обязаны иметь собственные подразделения, следить за безопасностью приложений и предотвращать внедрение вредоносного кода.

  • Проверка геолокации
    Во время финансовых операций банки отслеживают местоположение клиента. В случае подозрительной геопозиции доступ к операциям может быть ограничен.

  • Кибергигиена
    Банки обучают клиентов правильному поведению в интернете и правилам защиты своих данных.

Новые правила безопасности по инициативе государства

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, анализируя инциденты 2024 года, усилило требования к банкам:

  • Повторная аутентификация на новом устройстве
    Вход с нового телефона требует дополнительного подтверждения личности.

  • Блокировка операций при звонке
    Если клиент разговаривает по телефону, переводы и другие операции становятся недоступны. Это предотвращает мошенничество через постоянное «подключение» злоумышленника к жертве.

  • Расширенный журнал безопасности
    Банки фиксируют больше технических данных о подозрительных действиях и попытках взлома, что помогает расследовать инциденты.

Почему казахстанцам всё равно стоит быть осторожными

Каждое новое правило создает дополнительные барьеры для мошенников, однако даже самые современные системы не дают 100% гарантии безопасности. Клиентам рекомендуется следить за своими устройствами, обновлять программы и не раскрывать личные данные третьим лицам.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь