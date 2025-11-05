Казахстанцы больше не смогут переводить деньги во время звонков — новые правила банков

С целью усиления защиты клиентов, в мобильных и онлайн-банках внедряются следующие меры:

Двухфакторная аутентификация

Теперь обязательна при входе в приложение. Даже если мошенник получит пароль, без дополнительного подтверждения через SMS, PUSH-уведомление или биометрию воспользоваться счетом он не сможет.

Обязательная биометрия

При первичной регистрации или смене пароля клиент должен подтвердить личность через Централизованный обменный идентификационный депозитарий. Это предотвращает доступ злоумышленников с чужими данными.

Защита при взломе и удаленном управлении

Если устройство заражено или на нем включено удаленное управление, операции блокируются. Это позволяет защитить деньги клиентов даже при дистанционном контроле телефона мошенниками.

Отделы кибербезопасности в каждом банке

Банки обязаны иметь собственные подразделения, следить за безопасностью приложений и предотвращать внедрение вредоносного кода.

Проверка геолокации

Во время финансовых операций банки отслеживают местоположение клиента. В случае подозрительной геопозиции доступ к операциям может быть ограничен.