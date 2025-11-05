Казахстанцы больше не смогут переводить деньги во время звонков — новые правила банков

Банки Казахстана вводят новые меры безопасности для защиты граждан от мошенников. Теперь переводы и другие финансовые операции будут блокироваться в ряде подозрительных ситуаций, включая телефонные звонки и наличие шпионских программ на устройствах, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
С целью усиления защиты клиентов, в мобильных и онлайн-банках внедряются следующие меры:
Двухфакторная аутентификация
Теперь обязательна при входе в приложение. Даже если мошенник получит пароль, без дополнительного подтверждения через SMS, PUSH-уведомление или биометрию воспользоваться счетом он не сможет.
Обязательная биометрия
При первичной регистрации или смене пароля клиент должен подтвердить личность через Централизованный обменный идентификационный депозитарий. Это предотвращает доступ злоумышленников с чужими данными.
Защита при взломе и удаленном управлении
Если устройство заражено или на нем включено удаленное управление, операции блокируются. Это позволяет защитить деньги клиентов даже при дистанционном контроле телефона мошенниками.
Отделы кибербезопасности в каждом банке
Банки обязаны иметь собственные подразделения, следить за безопасностью приложений и предотвращать внедрение вредоносного кода.
Проверка геолокации
Во время финансовых операций банки отслеживают местоположение клиента. В случае подозрительной геопозиции доступ к операциям может быть ограничен.
Кибергигиена
Банки обучают клиентов правильному поведению в интернете и правилам защиты своих данных.
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, анализируя инциденты 2024 года, усилило требования к банкам:
Повторная аутентификация на новом устройстве
Вход с нового телефона требует дополнительного подтверждения личности.
Блокировка операций при звонке
Если клиент разговаривает по телефону, переводы и другие операции становятся недоступны. Это предотвращает мошенничество через постоянное «подключение» злоумышленника к жертве.
Расширенный журнал безопасности
Банки фиксируют больше технических данных о подозрительных действиях и попытках взлома, что помогает расследовать инциденты.
Каждое новое правило создает дополнительные барьеры для мошенников, однако даже самые современные системы не дают 100% гарантии безопасности. Клиентам рекомендуется следить за своими устройствами, обновлять программы и не раскрывать личные данные третьим лицам.
