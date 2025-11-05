18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.11.2025, 11:43

С 1 декабря в Казахстане запускают новый способ покупки автомобиля

Новости Казахстана

С 1 декабря 2025 года в Казахстане стартует новая программа автолизинга для граждан. По словам депутата Мажилиса Олжаса Куспекова, инициатива направлена на то, чтобы дать людям больше возможностей обновлять свои автомобили и выбирать удобные способы их приобретения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Альтернатива автокредитам и накоплениям

По словам депутата, запуск программы автолизинга станет еще одним инструментом для тех, кто не может позволить себе покупку автомобиля за полную стоимость или с помощью классического кредита.

«Финансовые трудности с приобретением автомобиля знакомы многим казахстанцам. Не у всех есть возможность брать дорогие кредиты или годами копить на первоначальный взнос», — подчеркнул Олжас Куспеков.

Таким образом, лизинг рассматривается как гибкая альтернатива действующим механизмам — от льготного автокредитования до прямых продаж.

Как будет работать новый автолизинг

Согласно инициативе, гражданам предоставят возможность выбирать между двумя вариантами:

  • лизинг с последующим выкупом автомобиля, если клиент пожелает оставить машину в собственности;

  • лизинг с возвратом транспортного средства после завершения договора, если будет принято решение не выкупать авто.

Подобная схема позволит казахстанцам пользоваться новым автомобилем, не внося полную сумму его стоимости, и при этом иметь выбор — оставить транспорт себе или сменить его на другой.

Что представляет собой автолизинг

Лизинг автомобиля — это форма долгосрочной аренды, при которой клиент получает авто во временное пользование на срок от двух до пяти лет. В течение этого периода он ежемесячно вносит платежи, включающие стоимость амортизации и процент вознаграждения лизинговой компании.

Главная особенность — автомобиль юридически остается собственностью компании, а не арендатора. По завершении срока договора клиент может:

  • вернуть машину лизингодателю;

  • выкупить её по остаточной стоимости;

  • оформить новый договор и взять другую модель.

Таким образом, автолизинг становится промежуточным вариантом между покупкой и арендой, позволяя оплачивать только фактическое использование машины и её износ, а не полную рыночную цену.

Почему это важно для автопарка Казахстана

Введение автолизинга для физических лиц может стать стимулом для обновления автопарка страны, поскольку позволит большему числу граждан пересесть на новые, более экологичные и экономичные автомобили.

Кроме того, механизм поможет снизить финансовую нагрузку на покупателей и поддержать отечественные автосборочные предприятия, участвующие в программе.

Перспективы программы

Эксперты ожидают, что при успешной реализации проект станет массовым инструментом, доступным в банках и лизинговых организациях Казахстана. Возможно, со временем появятся и льготные условия для отдельных категорий граждан — молодых семей, работников социальной сферы или жителей регионов.

Пока же запуск программы запланирован на 1 декабря 2025 года, и именно с этой даты казахстанцы смогут воспользоваться новым способом приобретения автомобилей.

