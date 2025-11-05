18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.11.2025, 12:20

Казахстанский скульптор продал Росcии серию о падении «лидера нации»

Новости Казахстана

Скандально известная серия казахстанского скульптора Ербосына Мельдибекова, посвящённая падению памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, теперь станет частью собрания российского частного музея современного искусства Garage, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание "Время".

Фото: time.kz
Фото: time.kz

Автор признался, что рад приобретению: работа нашла достойное место, а в его мастерской, как он шутит, наконец освободилось пространство.

«Падение автора»: искусство как хроника истории

Проект Мельдибекова под названием «Падение автора. 30 лет и 3 секунды» состоит из пяти фигур, точно воспроизводящих момент, когда во время январских событий 2022 года толпа в Талдыкоргане сбросила с постамента памятник Назарбаеву.

Каждая фигура отражает одну из стадий падения — словно кадры замедленной съёмки.

Работа была представлена публике в 2024 году на персональной выставке художника и произвела настоящий фурор.

Без злорадства, но с исторической точностью

По словам Мельдибекова, его целью не было высмеивание первого президента.

«Это не про хайп, а про искусство. Мне хотелось документально зафиксировать важный поворотный момент в истории страны», — объяснил автор.

Серия выполнена не из бронзы, а из чеканки по меди — внутри фигуры полые.

«Сам материал символичен: он отсылает к эпохе, когда многое казалось монументальным, но внутри оказалось пустым», — добавил скульптор.

«Днём боялся, вечером был смел»

Мельдибеков признался, что работа над проектом вызывала у него противоречивые чувства:

«Днём мне было страшно, а вечером я смелел. Чувствовал себя Македонским и понимал, что такая скульптура должна появиться. А утром снова думал: “Что я сделал?”.»

По словам художника, он понимал риск и реакцию общества, но не мог отказаться от идеи.

Реакция: от возмущения до восторга

Не все восприняли проект с пониманием. Родственники и сторонники Нурсултана Назарбаева, а также жители южных регионов Казахстана резко осудили работу.

Однако Мельдибеков считает, что именно эта эмоциональная реакция — показатель силы искусства:

«Раз работа вызывает чувства — значит, она живая. Это лучше, чем делать стандартные памятники и сувениры», — говорит он.

Искусство, покидающее родину

Теперь скандальная серия уедет в Россию — в музей Garage, где её увидит международная аудитория.
Для автора это не просто продажа, а признание художественной ценности произведения, которое уже стало символом переосмысления эпохи Назарбаева.

