Абылкасымова объяснила, кому и как спишут кредиты в Казахстане

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова рассказала, по каким правилам гражданам будут списывать кредиты, оформленные мошенниками. Подробности она привела на заседании Мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Массовый характер мошеннических кредитов

Депутат Мажилиса Николай Арсютин напомнил, что количество случаев, когда кредиты оформляются без ведома граждан, растёт с каждым годом. По его словам, проблема приобрела масштабный характер, а пострадавшие вынуждены месяцами доказывать свою невиновность.

В связи с этим парламентарий предложил ввести солидарную ответственность банков — в тех ситуациях, когда заём выдан по ошибке при идентификации клиента.

Как будет проходить списание кредитов

В ответ на обращение депутатов Мадина Абылкасымова пояснила, что в Казахстане уже предусмотрен внесудебный порядок списания долгов, если кредит оформлен без участия самого клиента.

«Если кредит был оформлен без ведома человека и он не проходил биометрию, задолженность подлежит списанию во внесудебном порядке. Необходимо подать заявление в органы уголовного преследования. После этого выносится постановление о признании кредита мошенническим, на основании которого банк может списать долг», — объяснила глава АРРФР.

По данным агентства, за последние два года списано 1,9 миллиарда тенге — это 1 500 займов 1 400 граждан. Все случаи урегулированы без суда — на основании постановлений правоохранительных органов.

Когда без суда не обойтись

Абылкасымова также отметила, что существуют более сложные случаи, когда биометрия формально была пройдена, но мошенники использовали поддельные данные. В подобных ситуациях доказать факт преступления возможно только через суд.

В связи с этим основания для судебного списания долгов были расширены, чтобы у пострадавших граждан было больше правовых возможностей вернуть себе чистую кредитную историю.

Алгоритм действий утверждён

Руководитель АРРФР подчеркнула, что если кредит оформлен полностью без участия клиента, то он должен быть безусловно списан. Для таких случаев уже утверждён специальный алгоритм действий, разработанный совместно с Министерством внутренних дел.

Угроза организованных схем

Ранее депутат Асхат Рахимжанов заявил, что в Казахстане действует организованная преступная группа, системно оформляющая кредиты на граждан без их согласия.

По его словам, мошенничества совершаются внутри страны при участии сотрудников банков второго уровня.

«Кредиты оформляются по поддельным доверенностям, нередко задним числом, а также без биометрической идентификации и согласия граждан», — отметил парламентарий.

Итог

Таким образом, государство ужесточает контроль над случаями кредитного мошенничества и создаёт механизм быстрой защиты пострадавших. Если заём оформлен без участия человека, он может быть списан без суда — достаточно доказать факт преступления.

В остальных случаях гражданам предоставляется возможность судебного рассмотрения, а банки обязаны более тщательно проверять процедуры идентификации клиентов.