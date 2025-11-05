80-летний спортсмен из Казахстана выиграл Нью-Йоркский марафон

Салтанат Туйтебаев, 80-летний спортсмен из Казахстана, вернулся на родину после триумфа в одном из самых престижных забегов мира — Нью-Йоркском марафоне 2025 года. Он стал чемпионом в возрастной категории 80–89 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото: gov.kz

Теплый прием в столице

В ночь на 5 ноября в Международном аэропорту Астаны чемпиона встретили родные, близкие и представители городских властей. Среди встречающих был заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов, который отметил, что Туйтебаев стал настоящим примером силы духа и настойчивости для многих казахстанцев.

Как попасть на марафон мирового уровня

По словам спортсмена, участие в таких соревнованиях — это не просто желание, а результат многолетнего труда:

«В мире есть шесть самых престижных марафонов — в Лондоне, Бостоне, Берлине, Чикаго, Нью-Йорке и Токио. Просто оплатить взнос и выйти на старт нельзя — нужно выполнить специальный норматив времени», — рассказал Туйтебаев.

Казахстанец поделился, что норматив он выполнил в Амстердаме, после чего получил приглашение из числа 200 тысяч претендентов. Это уже второе участие спортсмена в Нью-Йоркском марафоне: впервые он бежал здесь в 2021 году, тогда завоевав серебро в категории 75–79 лет.

Победа через четыре года

В 2025 году Туйтебаев преодолел 42,2 километра за 4 часа 45 минут 56 секунд и стал лучшим среди участников в возрасте 80–89 лет. Несмотря на сложную трассу, казахстанец отметил невероятную атмосферу:

«В 2021 году из-за пандемии допускали около 30 тысяч участников, а сейчас стартовали 55 тысяч. Для меня большая честь бежать рядом с олимпийскими чемпионами и рекордсменами. По всей трассе нас поддерживали более двух миллионов болельщиков», — сказал марафонец.

Казахстанцы на марафоне

На Нью-Йоркском марафоне 2025 года Казахстан представляли 44 спортсмена. Каждый из них продемонстрировал высокий уровень подготовки и выдержку.

Самым возрастным участником всего марафона стал 91-летний японец Коичи Китабатаке, преодолевший дистанцию за 7 часов 25 минут 13 секунд.

Символ вдохновения

История Салтаната Туйтебаева — пример того, что возраст не ограничивает мечты. Его победа вдохновила многих соотечественников начать заниматься спортом, а также показала миру, что казахстанские спортсмены способны достигать вершин на международной арене, независимо от лет.