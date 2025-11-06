18+
05.11.2025, 20:39

Европейская криптобиржа WhiteBIT начала работу в Казахстане

Новости Казахстана

Одна из крупнейших европейских криптобирж, WhiteBIT, официально вышла на рынок Казахстана. Компания объявила о запуске своей платформы, предоставляющей пользователям страны доступ к безопасной инфраструктуре цифровых активов и современным финансовым технологиям.

 

Европейская криптобиржа WhiteBIT начала работу в Казахстане
Европейская криптобиржа WhiteBIT начала работу в Казахстане

По данным компании, запуск WhiteBIT в Казахстане является важным шагом в развитии местного крипторынка и способствует расширению доступа граждан к международным инструментам инвестирования.

Для нас Казахстан — это не просто новый рынок, а точка роста для всей Центральной Азии. Мы видим здесь большой потенциал и доверие к технологиям. WhiteBIT приходит с тем, что важно — безопасностью, удобством и уважением к пользователю, — отметил Владимир Носов, основатель и президент W Group, в экосистему которой входит WhiteBIT.

Компания уже обслуживает более 8 миллионов пользователей по всему миру, сотрудничает с международными брендами, включая Visa и футбольный клуб «Ювентус», и входит в топ-3 самых безопасных криптобирж мира по версии CER.live.

WhiteBIT заявляет, что строго соблюдает международные стандарты AML, хранит 96% активов в холодных кошельках и регулярно проходит независимые аудиты безопасности. Платформа сертифицирована по стандартам PCI DSS и CCSS Level 3, что соответствует банковскому уровню защиты данных.

Пользователи из Казахстана уже могут торговать цифровыми активами и использовать экосистему токена WBT, а в будущем компания планирует внедрить возможность работы с казахстанским тенге. Кроме того, WhiteBIT намерена запускать образовательные и партнёрские инициативы, направленные на развитие криптокультуры и повышение финансовой грамотности.

Мы видим, что рынок Казахстана растёт последовательно и осознанно. Наша цель — поддержать этот рост, предлагая надёжные решения и образовательные программы, которые помогут людям безопасно использовать цифровые технологии, — подчеркнул Максат Курманов, CEO WhiteBIT Kazakhstan.

Запуск WhiteBIT в Казахстане делает международные стандарты работы с цифровыми активами доступными локально, обеспечивая пользователям европейский уровень качества, прозрачности и безопасности.

 

