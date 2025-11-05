18+
05.11.2025, 15:21

«Если запрет не работает, зачем он нужен?»: в Казахстане предложили узаконить многоженство

Новости Казахстана

Депутат мажилиса Абзал Куспан выступил с неожиданным предложением — узаконить институт многоженства в Казахстане. Об этом он заявил в интервью журналисту Ерболу Сейілхану на YouTube, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: hotelprojector.ru
Фото: hotelprojector.ru

«Я не сторонник, но институт уже существует»

В начале беседы парламентарий подчеркнул, что лично не собирается вступать в брак с несколькими женщинами и не поддерживает подобную практику. Однако, по его словам, отрицательное личное отношение не отменяет факта существования многоженства в реальной жизни.

«У многих обеспеченных мужчин в Казахстане есть несколько жен. У некоторых — даже пять. Несмотря на запрет, никакой ответственности за это не предусмотрено», — отметил Куспан.

«Запрет не работает, нужно регулировать законом»

По мнению депутата, в стране сложилась ситуация, когда закон формально запрещает многоженство, но фактически не препятствует ему. Из-за этого, считает он, логичнее узаконить существующую практику, чем делать вид, что ее нет.

«Это нужно урегулировать законом. Конечно, сначала следует вынести вопрос на общественное обсуждение. А дальше юристы смогут разработать механизм и систему регулирования», — заявил он.

Куспан подчеркнул, что речь не идет о поощрении многоженства — речь о необходимости юридически оформить то, что уже происходит в обществе.

«Если запрет не соблюдается — его нужно пересмотреть»

Главную мысль депутат выразил прямо: запрет на многоженство, по его мнению, не имеет смысла, если он не исполняется.

«У нас никто не соблюдает этот запрет. Если запрет не работает, тогда какой в нем смысл? Поэтому нужно легализовать», — добавил парламентарий.

Официальная позиция государства: семейные ценности и равенство

Ранее Министерство культуры и информации Казахстана подчеркивало, что основой государственной семейной политики является укрепление института семьи, равенство мужчин и женщин, а также продвижение традиционной модели супружества.

В ведомстве напомнили, что законодательство страны однозначно запрещает многоженство:

«Во-первых, многоженство противоречит закону. Согласно статье 11 Кодекса “О браке (супружестве) и семье”, не допускается заключение брака между лицами, если хотя бы одно из них уже состоит в другом зарегистрированном браке».

Общественный резонанс и перспектива обсуждения

Высказывание Куспана вызвало широкий резонанс в обществе и активно обсуждается в социальных сетях. Одни пользователи считают, что депутат затронул табуированную, но реальную проблему, другие — что подобные идеи подрывают равноправие и противоречат конституционным принципам.

Сам парламентарий настаивает: прежде чем принимать решение, вопрос необходимо вынести на общественное обсуждение и выслушать мнения всех сторон — от религиозных деятелей до юристов и представителей женских организаций.

0
6
0
