Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.11.2025, 16:08

В Казахстане вводят штрафы для арендодателей за нелегальную сдачу жилья

Новости Казахстана

В Казахстане усиливают контроль за гражданами, которые сдают жильё без уплаты налогов. Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, какие меры предпринимаются и какие штрафы грозят нарушителям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pravdapfo.ru
Фото: pravdapfo.ru

Большие данные и интеграция баз: как находят нелегальных арендодателей

По словам Ержана Биржанова, государство последовательно ведёт работу по «обелению» рынка аренды.
С этой целью запущена масштабная система обмена данными между ведомствами:

  • проведено 74 интеграции с государственными органами,

  • создана единая база,

  • Комитет государственных доходов внедрил Big Data-технологии.

Благодаря этому анализу теперь можно точнее определять лиц, которые владеют объектами недвижимости, но не проживают в них. Дополнительно проверяются банковские переводы и другие финансовые операции, что помогает выявить факты скрытой аренды.

Вовлечение ОСИ, КСК и правоохранительных органов

Работа по выявлению незаконной сдачи жилья ведётся не только силами налоговиков. К процессу подключены правоохранительные органы, объединения собственников имущества (ОСИ) и кооперативы собственников квартир (КСК). Это позволяет оперативнее получать сведения о квартирах, которые фактически сдаются, но не зарегистрированы.

Льготные режимы для честных арендодателей

Вице-министр отметил, что государство создало максимально щадящие условия для легальной сдачи жилья.

Существуют три варианта уплаты налогов:

  • 3% — по упрощённой декларации;

  • 4% — по режиму самозанятых;

  • 10% — при подаче годовой декларации без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Таким образом, гражданам предлагается выбрать удобный способ легализации доходов, не опасаясь чрезмерной налоговой нагрузки.

Какой штраф грозит за нарушение

Если налоговые органы установят факт незаконной аренды, владельцу недвижимости направят требование: в течение месяца он должен зарегистрироваться и оплатить необходимые налоги.

В случае невыполнения этого предписания предусмотрен штраф от 10 до 15 месячных расчетных показателей (МРП) — это составляет от 39 320 до 58 980 тенге.

Минфин усиливает контроль за теневыми доходами

Ещё в октябре 2025 года Министерство финансов объявило о намерении активно бороться с нелегальной сдачей квартир. По словам Ержана Биржанова, цифровые технологии и межведомственное взаимодействие позволяют сделать этот рынок прозрачным и справедливым, а налогообложение — доступным и простым для граждан.

