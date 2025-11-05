В Казахстане вводят штрафы для арендодателей за нелегальную сдачу жилья

В Казахстане усиливают контроль за гражданами, которые сдают жильё без уплаты налогов. Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, какие меры предпринимаются и какие штрафы грозят нарушителям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам Ержана Биржанова, государство последовательно ведёт работу по «обелению» рынка аренды.
С этой целью запущена масштабная система обмена данными между ведомствами:
проведено 74 интеграции с государственными органами,
создана единая база,
Комитет государственных доходов внедрил Big Data-технологии.
Благодаря этому анализу теперь можно точнее определять лиц, которые владеют объектами недвижимости, но не проживают в них. Дополнительно проверяются банковские переводы и другие финансовые операции, что помогает выявить факты скрытой аренды.
Работа по выявлению незаконной сдачи жилья ведётся не только силами налоговиков. К процессу подключены правоохранительные органы, объединения собственников имущества (ОСИ) и кооперативы собственников квартир (КСК). Это позволяет оперативнее получать сведения о квартирах, которые фактически сдаются, но не зарегистрированы.
Вице-министр отметил, что государство создало максимально щадящие условия для легальной сдачи жилья.
Существуют три варианта уплаты налогов:
3% — по упрощённой декларации;
4% — по режиму самозанятых;
10% — при подаче годовой декларации без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Таким образом, гражданам предлагается выбрать удобный способ легализации доходов, не опасаясь чрезмерной налоговой нагрузки.
Если налоговые органы установят факт незаконной аренды, владельцу недвижимости направят требование: в течение месяца он должен зарегистрироваться и оплатить необходимые налоги.
В случае невыполнения этого предписания предусмотрен штраф от 10 до 15 месячных расчетных показателей (МРП) — это составляет от 39 320 до 58 980 тенге.
Ещё в октябре 2025 года Министерство финансов объявило о намерении активно бороться с нелегальной сдачей квартир. По словам Ержана Биржанова, цифровые технологии и межведомственное взаимодействие позволяют сделать этот рынок прозрачным и справедливым, а налогообложение — доступным и простым для граждан.
Комментарии0 комментарий(ев)