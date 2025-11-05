18+
05.11.2025, 16:55

В Казахстане суд вынес приговор погибшим пилотам Bek Air по делу о катастрофе 2019 года

Новости Казахстана 0 650

Декабрь 2019 года стал трагической вехой в истории гражданской авиации Казахстана: самолет Bek Air, следовавший рейсом Алматы–Нур-Султан, разбился при взлете из международного аэропорта Алматы. На борту находилось 100 человек, из которых 12 погибли, а многие другие получили серьезные травмы. Инцидент вызвал широкое общественное внимание и стал причиной многочисленных расследований, как со стороны властей, так и общественных организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Казинформ".

Фото: пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК

Решение Турксибского районного суда Алматы

Турксибский районный суд Алматы вынес решение по делу о катастрофе. Пилоты, Марат Муратаев и Миржан Мулдакулов, признаны виновными в нарушении правил безопасности полетов, что привело к гибели людей. Суд отметил, что действия пилотов не соответствовали стандартам безопасности, что и стало основным фактором трагедии.

Ключевые моменты судебного разбирательства

  1. Основные обвинения: Пилотам инкриминировали несоответствие требованиям безопасности, а также неправильное использование авиационной техники, что нарушало установленные нормы и привело к катастрофе.

  2. Отсутствие наказания: Суд признал виновными погибших пилотов, но не назначил наказания в связи с их смертью. Это решение вызвало разногласия среди части общественности, поскольку такие дела обычно сопровождаются не только юридическими последствиями, но и моральной оценкой.

Итоги расследования и последствия для отрасли

Инцидент с Bek Air стал поводом для глубокой пересмотры нормативов безопасности авиации в Казахстане. В результате катастрофы было внесено множество изменений в требования к подготовке пилотов и эксплуатацию воздушных судов. Также были усилены меры контроля за авиакомпаниями, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Мнение экспертов

Эксперты в области авиации подчеркивают, что подобные катастрофы подчеркивают важность строгого соблюдения всех процедур безопасности. На вопрос о том, что могло бы предотвратить катастрофу, специалисты сходятся во мнении, что надлежащая проверка технического состояния самолета и обязательная соблюдение инструкций по полетам могли бы значительно снизить риск.

Заключение: что дальше?

Дело о катастрофе Bek Air не заканчивается только на суде. Общественные организации и семьи погибших продолжают требовать справедливости и укрепления контроля за безопасностью воздушного транспорта. Это трагическое событие послужило уроком для всей авиационной отрасли страны, подчеркивая, насколько важно не только следить за техническим состоянием самолетов, но и за обучением и поведением экипажа.

