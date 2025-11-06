18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.11.2025, 20:56

Цифровой тенге на старте в Казахстане: что это значит для жителей страны

Новости Казахстана 0 818

В ближайшее время Казахстан внедрит новый вид национальной валюты — цифровой тенге. Он станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новая форма валюты для повседневных расчетов

По словам Шолпанкулова, цифровой тенге полностью интегрируется в существующую финансовую инфраструктуру, что позволит использовать его без ограничений в повседневной жизни.

«Сфера использования цифрового тенге — это сфера расчетов. Он станет третьей формой национальной валюты: наряду с фиатными и электронными деньгами. Цифровой тенге будет полностью внедрен в действующую инфраструктуру, и проблем при его использовании не возникнет», — отметил представитель Нацбанка.

Цифровая валюта будет применяться для онлайн-платежей, а также через POS-терминалы, что обеспечит её удобство для бытовых расчетов.

Прозрачность и контроль благодаря блокчейну

Одним из ключевых преимуществ цифрового тенге станет высокая прозрачность финансовых операций. Благодаря технологии блокчейн можно отслеживать движение средств и минимизировать риски злоупотреблений.

Шолпанкулов пояснил:

  • Цифровой тенге позволяет программировать целевое назначение бюджетных средств и доставлять их прямо до конечного получателя.

  • Полная цепочка жизненного цикла средств видна и контролируема, что исключает возможность мошенничества.

  • Эмитентом цифрового тенге является Национальный банк, что обеспечивает контроль над обращением валюты.

  • Современные технологии блокчейн обеспечивают высокий уровень кибербезопасности.

«Мы можем проследить, где находилась валюта, кто её использовал, кто вводил и выводил из инфраструктуры. Это делает цифровой тенге безопасным и прозрачным инструментом», — подчеркнул зампред Нацбанка.

Заключение

Цифровой тенге станет полноценным элементом национальной платежной системы Казахстана. Он упростит расчеты как онлайн, так и офлайн, повысит прозрачность финансовых операций и обеспечит контроль над движением бюджетных средств благодаря внедрению современных технологий.

3
6
1
