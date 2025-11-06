Цифровой тенге на старте в Казахстане: что это значит для жителей страны

В ближайшее время Казахстан внедрит новый вид национальной валюты — цифровой тенге. Он станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube

Новая форма валюты для повседневных расчетов

По словам Шолпанкулова, цифровой тенге полностью интегрируется в существующую финансовую инфраструктуру, что позволит использовать его без ограничений в повседневной жизни.

«Сфера использования цифрового тенге — это сфера расчетов. Он станет третьей формой национальной валюты: наряду с фиатными и электронными деньгами. Цифровой тенге будет полностью внедрен в действующую инфраструктуру, и проблем при его использовании не возникнет», — отметил представитель Нацбанка.

Цифровая валюта будет применяться для онлайн-платежей, а также через POS-терминалы, что обеспечит её удобство для бытовых расчетов.

Прозрачность и контроль благодаря блокчейну

Одним из ключевых преимуществ цифрового тенге станет высокая прозрачность финансовых операций. Благодаря технологии блокчейн можно отслеживать движение средств и минимизировать риски злоупотреблений.

Шолпанкулов пояснил:

Цифровой тенге позволяет программировать целевое назначение бюджетных средств и доставлять их прямо до конечного получателя.

Полная цепочка жизненного цикла средств видна и контролируема, что исключает возможность мошенничества.

Эмитентом цифрового тенге является Национальный банк, что обеспечивает контроль над обращением валюты.

Современные технологии блокчейн обеспечивают высокий уровень кибербезопасности.

«Мы можем проследить, где находилась валюта, кто её использовал, кто вводил и выводил из инфраструктуры. Это делает цифровой тенге безопасным и прозрачным инструментом», — подчеркнул зампред Нацбанка.

Заключение

Цифровой тенге станет полноценным элементом национальной платежной системы Казахстана. Он упростит расчеты как онлайн, так и офлайн, повысит прозрачность финансовых операций и обеспечит контроль над движением бюджетных средств благодаря внедрению современных технологий.