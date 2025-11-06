Токаев прибыл в Вашингтон для официального визита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Вашингтон для участия в официальных переговорных мероприятий, сообщили в пресс-службе Акорды. Его приезд подтверждает активное взаимодействие Казахстана с США на высоком уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы Акорды

Встреча с представителями американской администрации

Главу государства встретил первый заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау. В рамках визита запланированы двусторонние переговоры, ключевым участником которых станет президент США Дональд Трамп.

Саммит Центральная Азия – США

Помимо переговоров с американским лидером, Токаев примет участие в саммите Центральная Азия – США. Этот формат сотрудничества, известный как C5+1, объединяет пять стран региона — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан — и США.

Цели и задачи платформы C5+1

Формат C5+1 был создан в 2015 году и нацелен на развитие диалога между Центральной Азией и США в ключевых сферах:

Экономическое партнёрство;

Безопасность и противодействие угрозам;

Экологическая устойчивость;

Развитие инфраструктуры и социальных программ.

Форум проводит саммиты каждые 1–2 года, чередуя встречи на уровне лидеров стран и министров, при этом акцент делается на практическое сотрудничество, без прямого обсуждения геополитических вопросов.