Токаев прибыл в Вашингтон для официального визита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Вашингтон для участия в официальных переговорных мероприятий, сообщили в пресс-службе Акорды. Его приезд подтверждает активное взаимодействие Казахстана с США на высоком уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Главу государства встретил первый заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау. В рамках визита запланированы двусторонние переговоры, ключевым участником которых станет президент США Дональд Трамп.
Помимо переговоров с американским лидером, Токаев примет участие в саммите Центральная Азия – США. Этот формат сотрудничества, известный как C5+1, объединяет пять стран региона — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан — и США.
Формат C5+1 был создан в 2015 году и нацелен на развитие диалога между Центральной Азией и США в ключевых сферах:
Экономическое партнёрство;
Безопасность и противодействие угрозам;
Экологическая устойчивость;
Развитие инфраструктуры и социальных программ.
Форум проводит саммиты каждые 1–2 года, чередуя встречи на уровне лидеров стран и министров, при этом акцент делается на практическое сотрудничество, без прямого обсуждения геополитических вопросов.
