Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.11.2025, 06:41

Лекарства, которые подешевели на 50% в Казахстане: что важно знать

Новости Казахстана 0 489

На фармацевтическом рынке Казахстана произошли значительные изменения в ценовой политике: более половины исследованных препаратов снизили свою стоимость на 50%. Рассматриваются причины такого удешевления, перечень препаратов, ставших более доступными для населения, а также роль Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан в регулировании цен на лекарственные средства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Снижение цен на лекарства: факты и причины

Фармацевтический рынок Казахстана переживает значительное снижение цен на множество лекарств. В основе этого процесса — обновленный механизм ценообразования, направленный на повышение прозрачности и доступности лекарственных средств для населения.

Влияние государственного регулирования

Министерство здравоохранения Казахстана через Комитет медицинского и фармацевтического контроля активно регулирует цены на лекарства, чтобы обеспечить доступность медицинских препаратов для всех категорий граждан. В частности, был внедрен новый механизм, который делает процесс формирования стоимости более понятным и доступным.

На данный момент, согласно данным ведомства, предельные цены установлены на 4 994 наименования препаратов. Однако есть и лекарства, которые не подлежат прямому регулированию, например, 1 707 безрецептурных препаратов, которые продаются по рыночным ценам, но все равно находятся под постоянным мониторингом.

Результаты мониторинга: что подешевело?

В сентябре и октябре 2025 года Комитет провел мониторинг цен на 50 наиболее популярных лекарств, включающих такие группы, как противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые средства и препараты для лечения заболеваний ЖКТ. Мониторинг проводился в 20 регионах страны.

Результаты мониторинга:

  • В сентябре было зафиксировано снижение цен на 34% препаратов (в среднем на 7,8%).

  • В октябре процент снижения увеличился, и цены упали на 50% препаратов (в среднем на 11,1%).

Таким образом, значительное удешевление продолжает наблюдаться, что напрямую влияет на доступность лекарств для казахстанцев.

Препараты, которые подешевели на 50%

Среди препаратов, цены на которые снизились наиболее заметно, можно выделить:

  • Гепар комп. Хеель

  • Ревмоксикам

  • Цефяпс

  • ВАЛМАК-Н

  • Зитмак

Эти препараты являются одними из самых востребованных в стране, и снижение их цен делает лечение более доступным для широкого круга граждан.

Планы Минздрава: стабилизация цен и контроль

Министерство здравоохранения продолжает работу по стабилизации цен на фармацевтическом рынке и дальнейшему контролю за их формированием. Важным шагом в этом направлении станет повышение прозрачности ценообразования и расширение мониторинга.

Граждане, в свою очередь, также играют активную роль в борьбе с завышением цен. Министерство призывает население сообщать о случаях нарушений или завышенной стоимости препаратов через мобильные приложения DariKZ и Naqty Onim, а также обращаться в региональные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Заключение

Обновленный механизм регулирования цен на лекарства в Казахстане уже показал результаты, с ценами на большинство препаратов, которые снижаются на 50%. Это улучшает доступность медицинских средств для граждан и дает надежду на дальнейшее снижение цен в будущем. Министерство здравоохранения продолжает работать над повышением прозрачности и контролем цен на лекарства, что должно способствовать улучшению качества медицинского обслуживания в стране.

