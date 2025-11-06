18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.11.2025, 07:20

«Казахстанцы переплачивают по кредитам больше, чем в воюющих странах»: резонансное заявление депутата

Новости Казахстана

Депутат Мажилиса Парламента РК Ринат Заитов выступил с резкой критикой существующей системы кредитования в Казахстане, подчеркнув высокие процентные ставки по займам и недостаточную эффективность работы парламента в вопросах защиты интересов граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: mnogo-kreditov.ru
Фото: mnogo-kreditov.ru

Ставки по кредитам в Казахстане выше, чем в странах с кризисом

Во время обсуждения законопроекта «О банках и банковской деятельности» и сопутствующих поправок Заитов отметил, что стоимость потребительских кредитов в Казахстане остается одной из самых высоких в регионе.

По его словам, ставки по кредитам в стране превышают даже показатели государств, находящихся в условиях военных конфликтов:

  • Россия — 17%

  • Украина — 15,5%

«Мы часто говорим о лидерстве в экономических показателях по сравнению с Узбекистаном и Кыргызстаном — но если посмотреть на ставки, ситуация иная: в Узбекистане — 14%, в Кыргызстане — 10%. У нас потребительские кредиты с трудом удалось снизить с 50% до 46%. Мировой стандарт — около 36%», — заявил депутат.

Автокредиты как маскировка рассрочки

Особое внимание Заитов уделил программам автокредитования. По его мнению, банки подают их как «рассрочку», в то время как на самом деле это высокопроцентные кредиты, из-за которых граждане переплачивают значительные суммы.

«Это не рассрочка. Это кредит, по которому люди переплачивают значительные суммы», — подчеркнул парламентарий.

Скепсис по поводу изменений в законодательстве

Депутат выразил сомнение, что предложенные поправки к законопроекту будут реально пересмотрены ко второму чтению. Он отметил, что практика большинства государственных органов и парламента такова, что решения принимаются формально, без учета реальных потребностей населения.

«Я не верю, что ситуация изменится. Все госорганы привыкли: пришли в Мажилис — 90 депутатов голосуют «за», а потом мы сами же признаем, что решение было ошибочным. Наши слова расходятся с делом», — отметил Заитов.

Продолжающееся рассмотрение законопроекта

На данный момент законопроект «О банках и банковской деятельности» продолжает обсуждаться в Мажилисе. Эксперты и депутаты продолжают мониторить ситуацию, обращая внимание на необходимость снижения ставок и защиты потребителей от чрезмерных финансовых нагрузок.

