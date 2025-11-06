18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.94
602.79
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.11.2025, 08:07

«Начал заикаться от страха»: казахстанец пережил пранк с бензопилой в лифте (видео)

Новости Казахстана 0 839

Житель Казахстана Еркебулан Жексенбеков признался, что до сих пор испытывает психологический стресс после жесткого пранка, устроенного с бензопилой в лифте. Ситуацию прокомментировали психологи и правоохранительные органы, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала KTK.

Кадр из видео
Кадр из видео

Как произошел пранк

Еркебулан рассказал, что вечером, возвращаясь из гостей, зашел в лифт, где стал невольной жертвой опасного розыгрыша.

«Когда залетели с бензопилой, я вообще не понял происходящего и в момент даже начал заикаться. Пила была на цепи, масло начало брызгать и испачкало мои штаны. Меня трясло два дня, после чего я перестал ездить на лифте и стал пользоваться лестницей», — поделился он.

Молодой человек отметил, что последствия могли быть еще хуже, если бы на его месте оказался человек со слабым сердцем.

Реакция полиции и меры наказания

Автор пранка уже понес ответственность за свои действия. В полиции сообщили, что ранее он дважды отбывал административный арест за подобные розыгрыши.

Правоохранительные органы также предупреждают, что видео с опасными пранками появляются в интернете все чаще, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан.

Психологические последствия жестоких розыгрышей

Специалисты отмечают, что пранки могут иметь серьезные психологические последствия: панические атаки, бессонницу и нервные тики.

Психолог Алтыншаш Матаева рассказала, что к ней уже обращались жертвы подобных розыгрышей:

«После пранка у человека появляются панические расстройства, он не может спать и нормально питаться. На восстановление иногда уходят 5–6 встреч с психологом», — отметила Матаева.

Общественная реакция и законодательные инициативы

Ситуация вызвала обсуждение и в парламенте Казахстана. Некоторые депутаты призывают ужесточить наказания для авторов опасного контента, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

МВД продолжает мониторить появление опасных розыгрышей в сети и предупреждает о возможной уголовной ответственности за подобные действия.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь