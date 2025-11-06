«Начал заикаться от страха»: казахстанец пережил пранк с бензопилой в лифте (видео)

Житель Казахстана Еркебулан Жексенбеков признался, что до сих пор испытывает психологический стресс после жесткого пранка, устроенного с бензопилой в лифте. Ситуацию прокомментировали психологи и правоохранительные органы, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала KTK .

Кадр из видео

Как произошел пранк

Еркебулан рассказал, что вечером, возвращаясь из гостей, зашел в лифт, где стал невольной жертвой опасного розыгрыша.

«Когда залетели с бензопилой, я вообще не понял происходящего и в момент даже начал заикаться. Пила была на цепи, масло начало брызгать и испачкало мои штаны. Меня трясло два дня, после чего я перестал ездить на лифте и стал пользоваться лестницей», — поделился он.

Молодой человек отметил, что последствия могли быть еще хуже, если бы на его месте оказался человек со слабым сердцем.

Реакция полиции и меры наказания

Автор пранка уже понес ответственность за свои действия. В полиции сообщили, что ранее он дважды отбывал административный арест за подобные розыгрыши.

Правоохранительные органы также предупреждают, что видео с опасными пранками появляются в интернете все чаще, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан.

Психологические последствия жестоких розыгрышей

Специалисты отмечают, что пранки могут иметь серьезные психологические последствия: панические атаки, бессонницу и нервные тики.

Психолог Алтыншаш Матаева рассказала, что к ней уже обращались жертвы подобных розыгрышей:

«После пранка у человека появляются панические расстройства, он не может спать и нормально питаться. На восстановление иногда уходят 5–6 встреч с психологом», — отметила Матаева.

Общественная реакция и законодательные инициативы

Ситуация вызвала обсуждение и в парламенте Казахстана. Некоторые депутаты призывают ужесточить наказания для авторов опасного контента, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

МВД продолжает мониторить появление опасных розыгрышей в сети и предупреждает о возможной уголовной ответственности за подобные действия.