«Начал заикаться от страха»: казахстанец пережил пранк с бензопилой в лифте (видео)

Житель Казахстана Еркебулан Жексенбеков признался, что до сих пор испытывает психологический стресс после жесткого пранка, устроенного с бензопилой в лифте. Ситуацию прокомментировали психологи и правоохранительные органы, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала KTK.
Еркебулан рассказал, что вечером, возвращаясь из гостей, зашел в лифт, где стал невольной жертвой опасного розыгрыша.
«Когда залетели с бензопилой, я вообще не понял происходящего и в момент даже начал заикаться. Пила была на цепи, масло начало брызгать и испачкало мои штаны. Меня трясло два дня, после чего я перестал ездить на лифте и стал пользоваться лестницей», — поделился он.
Молодой человек отметил, что последствия могли быть еще хуже, если бы на его месте оказался человек со слабым сердцем.
Автор пранка уже понес ответственность за свои действия. В полиции сообщили, что ранее он дважды отбывал административный арест за подобные розыгрыши.
Правоохранительные органы также предупреждают, что видео с опасными пранками появляются в интернете все чаще, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан.
Специалисты отмечают, что пранки могут иметь серьезные психологические последствия: панические атаки, бессонницу и нервные тики.
Психолог Алтыншаш Матаева рассказала, что к ней уже обращались жертвы подобных розыгрышей:
«После пранка у человека появляются панические расстройства, он не может спать и нормально питаться. На восстановление иногда уходят 5–6 встреч с психологом», — отметила Матаева.
Ситуация вызвала обсуждение и в парламенте Казахстана. Некоторые депутаты призывают ужесточить наказания для авторов опасного контента, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
МВД продолжает мониторить появление опасных розыгрышей в сети и предупреждает о возможной уголовной ответственности за подобные действия.
