Минцифры рассказало, как легализовать заблокированные смартфоны в Казахстане

В последние недели казахстанцы массово жаловались на внезапную блокировку смартфонов, которые перестали работать после подключения к сети. Паника быстро распространилась среди пользователей: многие начали думать, что их устройства «умерли» навсегда. Однако в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана заверили, что большинство заблокированных смартфонов можно легализовать и продолжать использовать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Вице-министр Ростислав Коняшкин пояснил, что блокировка касается преимущественно нелегально ввезённых в страну устройств.
Легально привезённые телефоны: гражданин может самостоятельно зарегистрировать устройство через специальный сервис, подтвердив, что он лично ввёз его в Казахстан. После этого смартфон продолжит работать.
Контрабандные устройства: такие телефоны могут быть заблокированы автоматически, однако и здесь есть выход. Владелец может отправить данные для перепроверки – проверяется факт выезда за границу в указанный период. После подтверждения устройство можно будет зарегистрировать и разблокировать.
«Гражданин может внести данные о своем смартфоне в специальный сервис, подтвердить, что он лично ввозил его в страну, и спокойно пользоваться дальше», – отметил Коняшкин.
Особую тревогу вызывают телефоны, купленные на маркетплейсах или в частных магазинах, которые перестали работать после обновления сети.
Перед покупкой рекомендуется проверять устройство по IMEI-коду, что занимает всего несколько минут, но может сэкономить деньги и нервы.
Проверку можно провести на официальном сайте Министерства цифрового развития или через портал eGov.
Если IMEI отсутствует в базе – высок риск того, что смартфон был завезён мимо таможни и будет автоматически заблокирован.
Пример практического подхода: Kaspi.kz уже запустил продажи iPhone 17 с обязательной проверкой IMEI, чтобы защитить покупателей от «серых» устройств.
Если ваш телефон оказался заблокирован:
Зайдите на портал IMEI.kz или на сайт министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
Введите IMEI-код телефона (указан на коробке или в настройках устройства).
Если устройство не зарегистрировано, заполните форму и приложите документы о ввозе (например, посадочный талон или чек покупки за рубежом).
После проверки телефон будет разблокирован и готов к использованию.
В министерстве подчёркивают, что новые меры не направлены против граждан. Их главная цель:
Навести порядок на рынке смартфонов.
Защитить покупателей от подделок и мошенников.
Обеспечить прозрачность ввоза и регистрации устройств.
«Эти меры помогают гражданам безопасно пользоваться своими устройствами и избегать проблем с нелегальными смартфонами», – подчеркнули в ведомстве.
