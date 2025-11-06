18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.11.2025, 08:53

Минцифры рассказало, как легализовать заблокированные смартфоны в Казахстане

Новости Казахстана 0 436

В последние недели казахстанцы массово жаловались на внезапную блокировку смартфонов, которые перестали работать после подключения к сети. Паника быстро распространилась среди пользователей: многие начали думать, что их устройства «умерли» навсегда. Однако в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана заверили, что большинство заблокированных смартфонов можно легализовать и продолжать использовать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему блокируют смартфоны

Вице-министр Ростислав Коняшкин пояснил, что блокировка касается преимущественно нелегально ввезённых в страну устройств.

  • Легально привезённые телефоны: гражданин может самостоятельно зарегистрировать устройство через специальный сервис, подтвердив, что он лично ввёз его в Казахстан. После этого смартфон продолжит работать.

  • Контрабандные устройства: такие телефоны могут быть заблокированы автоматически, однако и здесь есть выход. Владелец может отправить данные для перепроверки – проверяется факт выезда за границу в указанный период. После подтверждения устройство можно будет зарегистрировать и разблокировать.

«Гражданин может внести данные о своем смартфоне в специальный сервис, подтвердить, что он лично ввозил его в страну, и спокойно пользоваться дальше», – отметил Коняшкин.

Смартфоны с маркетплейсов и частных магазинов

Особую тревогу вызывают телефоны, купленные на маркетплейсах или в частных магазинах, которые перестали работать после обновления сети.

  • Перед покупкой рекомендуется проверять устройство по IMEI-коду, что занимает всего несколько минут, но может сэкономить деньги и нервы.

  • Проверку можно провести на официальном сайте Министерства цифрового развития или через портал eGov.

  • Если IMEI отсутствует в базе – высок риск того, что смартфон был завезён мимо таможни и будет автоматически заблокирован.

Пример практического подхода: Kaspi.kz уже запустил продажи iPhone 17 с обязательной проверкой IMEI, чтобы защитить покупателей от «серых» устройств.

Как разблокировать смартфон

Если ваш телефон оказался заблокирован:

  1. Зайдите на портал IMEI.kz или на сайт министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

  2. Введите IMEI-код телефона (указан на коробке или в настройках устройства).

  3. Если устройство не зарегистрировано, заполните форму и приложите документы о ввозе (например, посадочный талон или чек покупки за рубежом).

  4. После проверки телефон будет разблокирован и готов к использованию.

Цель новых правил

В министерстве подчёркивают, что новые меры не направлены против граждан. Их главная цель:

  • Навести порядок на рынке смартфонов.

  • Защитить покупателей от подделок и мошенников.

  • Обеспечить прозрачность ввоза и регистрации устройств.

«Эти меры помогают гражданам безопасно пользоваться своими устройствами и избегать проблем с нелегальными смартфонами», – подчеркнули в ведомстве.

