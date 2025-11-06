Мопеды больше не могут ездить по автобусным полосам в Казахстане - разъяснение МВД

В Казахстане мопеды официально запрещено использовать на специальных полосах для общественного транспорта. Ранее они могли перемещаться по таким полосам вместе с другими маломощными транспортными средствами, однако новые правила исключили мопеды из этого списка, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: 1news.az

Почему автобусные полосы ограничены

Специальные полосы для автобусов предназначены для ускорения движения общественного транспорта, особенно в час пик. Ранее по этим полосам могли передвигаться не только автобусы, но и отдельные виды малой моторной техники, включая мопеды.

Однако с 2025 года правила были уточнены: мопеды из списка разрешенных транспортных средств исключены.

Мопед: кто подпадает под запрет

Мопед – это двух- или трехколесное транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания до 50 куб. см или электрическим мотором, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч.

К мопедам относятся:

мокики;

скутеры;

другие малые механические транспортные средства с аналогичными характеристиками.

С 5 апреля 2025 года мопеды обязали регистрировать, что повлияло на ряд правил их использования, включая движение по автобусным полосам.

«Мопеды приравнены к механическим транспортным средствам и им запрещено движение по тротуарам», – поясняют в МВД РК.

Приказ министра МВД от 25 декабря 2024 года № 1013 официально исключил мопеды из пункта 166 главы 24 Правил дорожного движения, ранее разрешавшего им передвигаться по автобусным полосам.

Кто теперь может пользоваться автобусными полосами

Согласно действующей редакции ПДД, спецполосы для общественного транспорта разрешено использовать:

Велосипедистам старше 14 лет, если рядом нет отдельной велосипедной дорожки или полосы. Велосипедисты могут передвигаться по обочине, тротуару или пешеходной дорожке при условии, что не создают опасности для пешеходов. Водителям электрических самокатов от 18 лет, имеющим водительское удостоверение. Они могут использовать тротуары при скорости не выше 6 км/ч, если нет отдельной велодорожки, и не создавая опасности для пешеходов.

Таким образом, мопеды полностью исключены из перечня транспорта, допущенного к движению по спецполосам, тротуарам и велосипедным дорожкам.

Ограничения для мопедов

Сейчас мопеды в Казахстане не могут:

ездить по автобусным полосам;

двигаться по тротуарам;

использовать велосипедные дорожки и полосы (знак 4.5 разрешает движение только на велосипедах, электрических самокатах и малых электрических транспортных средствах).

Эти изменения направлены на повышение безопасности движения и разграничение зон для разных видов транспорта.