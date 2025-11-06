«Налог на Google»: Казахстан получил рекордные 118 млрд тенге от иностранных интернет-компаний

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана сообщил, что с начала действия налога на цифровые услуги иностранные интернет-компании перечислили в казахстанский бюджет 118,4 млрд тенге. Этот сбор в народе известен как «налог на Google», сообщает Lada.kz.
С 1 января 2022 года в Казахстане действует механизм налогообложения иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги или продающих товары через интернет казахстанским пользователям.
По словам пресс-службы КГД:
«Речь идет о глобальных онлайн-платформах, работающих напрямую с потребителями – в формате B2C. Они обязаны регистрироваться в Казахстане и платить налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 12%. Эта мера – шаг к справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками цифровых услуг».
Таким образом, налог охватывает крупнейшие международные платформы и сервисы, доступные казахстанцам онлайн.
По данным КГД, на учете стоят 118 иностранных компаний-нерезидентов, включая крупнейшие мировые платформы.
В 2025 году к ним присоединились еще 20 компаний, среди которых:
Chess.com – платформа для любителей шахмат;
OpenAI, L.L.C. – разработчик ChatGPT;
Canva Pty Ltd. – онлайн-дизайн платформа;
Microsoft Ireland Operations Limited – подразделение Microsoft;
Canyon Bicycles GmbH – производитель спортивных велосипедов.
С начала введения налога иностранные цифровые компании перечислили в бюджет 118,4 млрд тенге, из которых 48,6 млрд тенге пришлось на 2025 год. Это на 20 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Крупнейшие плательщики НДС в 2025 году:
Valve Corporation – 8,6 млрд тенге;
Apple – 8 млрд тенге;
Temu – 6,2 млрд тенге.
Такой сбор значительно укрепляет доходную часть бюджета и стимулирует справедливую конкуренцию в цифровом сегменте.
Налог на цифровые услуги активно внедряется по всему миру:
ЕС – единая система e-VAT;
Великобритания, Индия, Канада – отдельные цифровые налоги;
Австралия, Япония, Сингапур – упрощенная онлайн-регистрация для иностранных компаний.
По мнению КГД:
«Казахстанская модель полностью соответствует рекомендациям ОЭСР и общемировой практике».
Узбекистан – с 2020 года взимает НДС 12% с иностранных поставщиков цифровых услуг;
Кыргызстан – с 2022 года применяет аналогичный режим;
Россия – с 2024 года ввела НДС 18% на цифровые сервисы нерезидентов.
«Страны региона активно адаптируют налоговую систему к реалиям цифровой экономики, обеспечивая налоговую справедливость и защиту национальных интересов», – подчеркнули в пресс-службе КГД.
Введение «цифрового НДС» позволило Казахстану:
Эффективно регулировать цифровую сферу;
Увеличить поступления в бюджет;
Обеспечить прозрачность деятельности иностранных компаний;
Выровнять условия конкуренции для отечественных IT-компаний.
«Это решение укрепляет позиции страны среди государств, способных справедливо регулировать цифровую экономику», – отметили в КГД.
