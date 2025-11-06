18+
06.11.2025, 10:11

«Налог на Google»: Казахстан получил рекордные 118 млрд тенге от иностранных интернет-компаний

Новости Казахстана

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана сообщил, что с начала действия налога на цифровые услуги иностранные интернет-компании перечислили в казахстанский бюджет 118,4 млрд тенге. Этот сбор в народе известен как «налог на Google», сообщает Lada.kz. 

Фото: iphones.ru
Фото: iphones.ru

Что такое «налог на Google»

С 1 января 2022 года в Казахстане действует механизм налогообложения иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги или продающих товары через интернет казахстанским пользователям.

По словам пресс-службы КГД:

«Речь идет о глобальных онлайн-платформах, работающих напрямую с потребителями – в формате B2C. Они обязаны регистрироваться в Казахстане и платить налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 12%. Эта мера – шаг к справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками цифровых услуг».

Таким образом, налог охватывает крупнейшие международные платформы и сервисы, доступные казахстанцам онлайн.

Кто уже зарегистрировался в Казахстане

По данным КГД, на учете стоят 118 иностранных компаний-нерезидентов, включая крупнейшие мировые платформы.

В 2025 году к ним присоединились еще 20 компаний, среди которых:

  • Chess.com – платформа для любителей шахмат;

  • OpenAI, L.L.C. – разработчик ChatGPT;

  • Canva Pty Ltd. – онлайн-дизайн платформа;

  • Microsoft Ireland Operations Limited – подразделение Microsoft;

  • Canyon Bicycles GmbH – производитель спортивных велосипедов.

Вклад налога в экономику Казахстана

С начала введения налога иностранные цифровые компании перечислили в бюджет 118,4 млрд тенге, из которых 48,6 млрд тенге пришлось на 2025 год. Это на 20 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшие плательщики НДС в 2025 году:

  • Valve Corporation – 8,6 млрд тенге;

  • Apple – 8 млрд тенге;

  • Temu – 6,2 млрд тенге.

Такой сбор значительно укрепляет доходную часть бюджета и стимулирует справедливую конкуренцию в цифровом сегменте.

Международная практика

Налог на цифровые услуги активно внедряется по всему миру:

  • ЕС – единая система e-VAT;

  • Великобритания, Индия, Канада – отдельные цифровые налоги;

  • Австралия, Япония, Сингапур – упрощенная онлайн-регистрация для иностранных компаний.

По мнению КГД:

«Казахстанская модель полностью соответствует рекомендациям ОЭСР и общемировой практике».

Опыт стран-соседей

  • Узбекистан – с 2020 года взимает НДС 12% с иностранных поставщиков цифровых услуг;

  • Кыргызстан – с 2022 года применяет аналогичный режим;

  • Россия – с 2024 года ввела НДС 18% на цифровые сервисы нерезидентов.

«Страны региона активно адаптируют налоговую систему к реалиям цифровой экономики, обеспечивая налоговую справедливость и защиту национальных интересов», – подчеркнули в пресс-службе КГД.

Что это значит для Казахстана

Введение «цифрового НДС» позволило Казахстану:

  • Эффективно регулировать цифровую сферу;

  • Увеличить поступления в бюджет;

  • Обеспечить прозрачность деятельности иностранных компаний;

  • Выровнять условия конкуренции для отечественных IT-компаний.

«Это решение укрепляет позиции страны среди государств, способных справедливо регулировать цифровую экономику», – отметили в КГД.

