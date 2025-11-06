«Налог на Google»: Казахстан получил рекордные 118 млрд тенге от иностранных интернет-компаний

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана сообщил , что с начала действия налога на цифровые услуги иностранные интернет-компании перечислили в казахстанский бюджет 118,4 млрд тенге . Этот сбор в народе известен как «налог на Google», сообщает Lada.kz.

Что такое «налог на Google»

С 1 января 2022 года в Казахстане действует механизм налогообложения иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги или продающих товары через интернет казахстанским пользователям.

По словам пресс-службы КГД:

«Речь идет о глобальных онлайн-платформах, работающих напрямую с потребителями – в формате B2C. Они обязаны регистрироваться в Казахстане и платить налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 12%. Эта мера – шаг к справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками цифровых услуг».

Таким образом, налог охватывает крупнейшие международные платформы и сервисы, доступные казахстанцам онлайн.

Кто уже зарегистрировался в Казахстане

По данным КГД, на учете стоят 118 иностранных компаний-нерезидентов, включая крупнейшие мировые платформы.

В 2025 году к ним присоединились еще 20 компаний, среди которых:

Chess.com – платформа для любителей шахмат;

OpenAI, L.L.C. – разработчик ChatGPT;

Canva Pty Ltd. – онлайн-дизайн платформа;

Microsoft Ireland Operations Limited – подразделение Microsoft;

Canyon Bicycles GmbH – производитель спортивных велосипедов.

Вклад налога в экономику Казахстана

С начала введения налога иностранные цифровые компании перечислили в бюджет 118,4 млрд тенге, из которых 48,6 млрд тенге пришлось на 2025 год. Это на 20 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшие плательщики НДС в 2025 году:

Valve Corporation – 8,6 млрд тенге;

Apple – 8 млрд тенге;

Temu – 6,2 млрд тенге.

Такой сбор значительно укрепляет доходную часть бюджета и стимулирует справедливую конкуренцию в цифровом сегменте.

Международная практика

Налог на цифровые услуги активно внедряется по всему миру:

ЕС – единая система e-VAT;

Великобритания, Индия, Канада – отдельные цифровые налоги;

Австралия, Япония, Сингапур – упрощенная онлайн-регистрация для иностранных компаний.

По мнению КГД:

«Казахстанская модель полностью соответствует рекомендациям ОЭСР и общемировой практике».

Опыт стран-соседей

Узбекистан – с 2020 года взимает НДС 12% с иностранных поставщиков цифровых услуг;

Кыргызстан – с 2022 года применяет аналогичный режим;

Россия – с 2024 года ввела НДС 18% на цифровые сервисы нерезидентов.

«Страны региона активно адаптируют налоговую систему к реалиям цифровой экономики, обеспечивая налоговую справедливость и защиту национальных интересов», – подчеркнули в пресс-службе КГД.

Что это значит для Казахстана

Введение «цифрового НДС» позволило Казахстану:

Эффективно регулировать цифровую сферу;

Увеличить поступления в бюджет;

Обеспечить прозрачность деятельности иностранных компаний;

Выровнять условия конкуренции для отечественных IT-компаний.