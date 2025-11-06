Внутренний рынок топлива рушится: почему крупные НПЗ оставляют Казахстан без нефти

Мини-НПЗ в Казахстане планируют обязать производить больше востребованных нефтепродуктов, что требует значительных инвестиций в модернизацию. Рассматривается возможность предоставления льготных кредитов для этих целей. Эксперт отрасли Олжас Байдильдинов оценил, насколько такие меры способны решить проблему дефицита топлива на внутреннем рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: angi.ru

Мини-НПЗ как спасение для некондиционной нефти

По словам Байдильдинова, мера вызывает противоречивую реакцию среди самих мини-НПЗ.

Он отметил, что в Казахстане добывается нефть с небольших месторождений или разведочных блоков, которая не подходит для переработки на крупных заводах. Часто компании не имеют пункта подготовки нефти, поэтому именно мини-НПЗ могут перерабатывать некондиционное сырье.

"Любая модернизация таких заводов стоит $20-30 млн, иногда до $50 млн, в зависимости от параметров. Часто требуется полностью новое производство на той же площадке, так как стандарты бензина и требования к качеству топлива высоки", – пояснил эксперт.

Он добавил, что современные малолитражные автомобили требуют бензины АИ-95 и АИ-98, которые сложно получить из существующих ресурсов без глубокой переработки.

Проблемы с ресурсами и внутренними поставками

Даже при возможности льготного кредитования остаётся открытым вопрос с поставками нефти на мини-НПЗ. Некитовая добыча, не связанная с крупными месторождениями (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), падает.

Байдильдинов подчеркнул, что крупные операторы в основном не поставляют нефть на внутренний рынок, отдавая приоритет своим европейским НПЗ. Таким образом, дефицит топлива на внутреннем рынке эксперт считает практически неразрешимым.

"Можно требовать углубленной переработки и строительства новых мощностей, но маловероятно, что это реализуется. Риски при больших инвестициях высоки из-за сдерживания цен и непоследовательной политики государства", – отметил он.

Ценовая политика и её последствия

Эксперт раскритиковал недавнее решение правительства о заморозке цен на топливо, которое, по его словам, нарушает принципы честной конкуренции.

"Те, кто установил цену выше, будут продавать по ней в течение 5-6 месяцев. Те, кто продавал дешевле, вынуждены оставаться на прежнем уровне. Это может вызвать перебои или нежелание АЗС продавать сдерживаемые виды топлива, при этом АИ-95 и зимнее дизтопливо продолжат дорожать", – пояснил Байдильдинов.

Импорт и модернизация крупных НПЗ

Эксперт отметил, что программы модернизации крупных заводов рассчитаны на долгий срок – до 2028-2029 годов. Поэтому министерство энергетики будет стремиться удовлетворить внутренний спрос, но полностью его закрыть не получится.

По индикативным планам, Казахстан сможет импортировать около 1,5 млн тонн нефти из России без пошлин. Однако, по мнению Байдильдинова, страна продолжит закупать ГСМ и другую продукцию (битум, авиакеросин) из-за рубежа.

Пример неудачной модернизации

Байкдильдинов привёл пример мини-НПЗ "Конденсат" в Западно-Казахстанской области. В проект вложили порядка $200 млн, производство рассчитано на карачаганакскую нефть, но сырья не предоставили. Завод не выдержал внутренней экономики и работал на минимальной загрузке. Впоследствии предприятие выкупили российские инвесторы, загрузили своей нефтью и получили разрешение на экспорт.

"Если бы завод закрыли и не разрешили экспорт, это привело бы к убыткам", – заключил эксперт.

Рыночные методы и либерализация

По мнению Байдильдинова, эффективнее предоставить свободное ценообразование на топливо.

"Когда бизнес увидит рыночные цены, он сам начнет модернизировать производство. Требовать реконструкции при сдерживании стоимости – малоэффективно", – подчеркнул он.

Плановые меры и господдержка

С 2029 года НПЗ в Казахстане обязаны будут производить востребованные ГСМ в объёме не менее 45% от общего выпуска. В стране работает более 30 мини-НПЗ с потенциальной переработкой 4,5 млн тонн нефти в год, однако выпускаемая продукция пока не соответствует стандартам.

Вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что нацхолдинг "Байтерек" через программу "Даму" разрабатывает инструменты господдержки, включая гарантийный фонд до 30% финансирования проекта и единый процент по кредитам 12% годовых для всех категорий бизнеса.