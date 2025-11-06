Минздрав Казахстана переводит цены на лекарства в «автоматический режим»: чего ждать казахстанцам

Министерство здравоохранения Республики Казахстан подготовило проект изменений в действующий порядок государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу «единого окна». Нововведения касаются автоматизации формирования цен на лекарства и упрощения процессов утверждения предельных цен для производителей и аптек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Фото: kun.uz

Пилотный проект по принципу «единого окна»

В рамках проекта Министерство здравоохранения предлагает дополнить совместный приказ «О проведении пилотного проекта по государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу «единого окна»». Основная цель — внедрение более прозрачной и автоматизированной системы формирования цен на лекарства для всех участников рынка.

Автоматизация формирования цен

Проект предусматривает, что Государственная экспертная организация, по запросу уполномоченного органа, будет иметь право:

формировать проекты перечней предельных цен производителя на торговое наименование лекарственного средства для оптовой и розничной реализации;

устанавливать предельные цены на торговое наименование и международное непатентованное наименование лекарств в рамках ГОБМП (государственного обязательного базового медицинского пакета) и/или системы ОСМС ;

использовать автоматическую систему расчета наценок через информационную систему уполномоченного органа.

Таким образом, процесс ценообразования будет максимально автоматизирован и минимизирует человеческий фактор при утверждении цен.

Роль уполномоченного органа

Кроме формирования проектов цен, уполномоченный орган будет наделен компетенцией утверждать перечни предельных цен производителя:

на торговое наименование лекарственного средства для оптовой и розничной реализации;

на торговое наименование и международное непатентованное наименование лекарств в рамках ГОБМП и/или системы ОСМС.

Это позволит ускорить процесс внедрения ценовой политики и повысит прозрачность взаимодействия с производителями и аптеками.

Обсуждение проекта приказа

Срок обсуждения проекта ограничен: до 9 ноября 2025 года. Все заинтересованные стороны могут оставить свои комментарии и предложения на портале «Открытые НПА».

Минздрав подчеркивает, что пилотный проект направлен на упрощение процедур регистрации, снижение бюрократии и обеспечение доступности лекарств для граждан страны.