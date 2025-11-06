18+
06.11.2025, 11:36

В Казахстане разрешили брать больничный при депрессии — разъяснение Минздрава

Новости Казахстана 0 516

Казахстанцы, столкнувшиеся с депрессивным состоянием, имеют право оформить больничный лист. В Министерстве здравоохранения подтвердили, что временная нетрудоспособность при таком диагнозе допускается, но с учетом ряда медицинских нюансов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: adygei.er.ru
Фото: adygei.er.ru

Как возник вопрос

Поводом для обсуждения стал пост в социальных сетях, где говорилось о возможности оформления больничного при депрессии. После публикации к журналистам обратилась жительница Казахстана, решившая уточнить, действительно ли это возможно.

«Увидела интересный пост в Threads. Хотелось бы знать, оформляют ли у нас больничный при депрессии», — рассказала она.

Скриншот: Threads

Что говорит Минздрав

В Министерстве здравоохранения пояснили, что диагноз «депрессия» может поставить только врач-психиатр.
Первичный осмотр и выявление признаков заболевания допускается у врача общей практики или психолога, но окончательное решение о диагнозе, лечении и ведении пациента принимает психиатр.

«Лист временной нетрудоспособности может быть открыт при легкой степени депрессии, если врач считает, что состояние пациента временно ограничивает его трудоспособность», — уточнили в пресс-службе Минздрава.

При какой степени депрессии дают больничный

  • Легкая депрессия.
    Больничный лист выдается, если врач признает, что симптомы мешают человеку выполнять профессиональные обязанности.

  • Средняя и тяжелая депрессия.
    В этих случаях пациенту рекомендуется лечение в стационаре. Согласно стандартам Минздрава, терапия проходит под наблюдением специалистов с возможностью продления больничного на весь период лечения.

Как отличить депрессию от обычного упадка настроения

Психиатр Наби Есимов ранее объяснял, что депрессия — это не просто временная грусть или усталость. Для постановки диагноза необходимо наличие трех ключевых признаков:

  1. Плохое настроение продолжительностью не менее двух недель;

  2. Снижение мыслительной активности — трудности с концентрацией, памятью, простыми вычислениями (например, при оплате счетов);

  3. Замедление движений и активности — человеку тяжело вставать, выходить из дома, участвовать в обычной жизни.

Вывод

Таким образом, казахстанцы действительно могут оформить больничный при депрессии, если врач-психиатр признает состояние пациента временно ограничивающим трудоспособность. При более выраженных формах заболевания предусмотрено стационарное лечение, а не амбулаторное наблюдение.

