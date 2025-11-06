Китайские железнодорожники с декабря 2025 года выйходят на работу в Казахстане

АО «НК „Қазақстан темір жолы“» (КТЖ) и Китайские железные дороги достигли важной договоренности: с декабря 2025 года начнется заезд сменных работников на приграничные станции обеих стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Решение принято по итогам заседания Смешанных комиссий пограничных железных дорог Казахстана и Китая.
Основная задача нового механизма — повысить эффективность функционирования пограничных переходов между Казахстаном и Китаем, а также обеспечить стабильный прием и передачу грузов.
Договоренность о взаимных заездах позволит специалистам обеих сторон работать непосредственно на сопредельных станциях, что ускорит обмен документами, улучшит контроль за процессами и сократит время простоя поездов.
На казахстанских станциях Достык и Алтынколь уже проведены масштабные ремонтные и модернизационные работы.
Здания, предназначенные для размещения сменных работников из КНР, полностью готовы к эксплуатации:
обновлены служебные и жилые помещения;
обеспечены меры безопасности и санитарные условия;
созданы комфортные бытовые условия для проживания и отдыха специалистов.
Эти шаги направлены на то, чтобы китайские железнодорожники могли выполнять свои обязанности на территории Казахстана в максимально удобных условиях.
В КТЖ подчеркивают, что реализация договоренностей позволит:
снять существующие административные и логистические ограничения;
ускорить прохождение пограничных и таможенных процедур;
повысить пропускную способность станций Достык и Алтынколь;
оптимизировать обработку перевозочных документов и грузопотоки;
укрепить сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта между Казахстаном и Китаем.
Таким образом, новое соглашение станет еще одним шагом в развитии транспортного коридора между двумя странами, который играет стратегическую роль в международных перевозках и транзите по маршрутам Китай – Центральная Азия – Европа.
Согласно достигнутым договоренностям, заезд сменных работников обеих сторон на сопредельные станции состоится уже в декабре 2025 года.
Это решение рассматривается как важный элемент расширения взаимодействия на железнодорожных пограничных переходах и усиления транзитного потенциала Казахстана в рамках инициативы по укреплению региональной транспортной интеграции.
