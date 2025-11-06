18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.11.2025, 11:57

Китайские железнодорожники с декабря 2025 года выйходят на работу в Казахстане

Новости Казахстана 0 552

АО «НК „Қазақстан темір жолы“» (КТЖ) и Китайские железные дороги достигли важной договоренности: с декабря 2025 года начнется заезд сменных работников на приграничные станции обеих стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Фото с сайта railways.kz
Фото с сайта railways.kz

Решение принято по итогам заседания Смешанных комиссий пограничных железных дорог Казахстана и Китая.

Цель соглашения — повышение эффективности и бесперебойности работы

Основная задача нового механизма — повысить эффективность функционирования пограничных переходов между Казахстаном и Китаем, а также обеспечить стабильный прием и передачу грузов.

Договоренность о взаимных заездах позволит специалистам обеих сторон работать непосредственно на сопредельных станциях, что ускорит обмен документами, улучшит контроль за процессами и сократит время простоя поездов.

Казахстан завершил подготовку инфраструктуры

На казахстанских станциях Достык и Алтынколь уже проведены масштабные ремонтные и модернизационные работы.
Здания, предназначенные для размещения сменных работников из КНР, полностью готовы к эксплуатации:

  • обновлены служебные и жилые помещения;

  • обеспечены меры безопасности и санитарные условия;

  • созданы комфортные бытовые условия для проживания и отдыха специалистов.

Эти шаги направлены на то, чтобы китайские железнодорожники могли выполнять свои обязанности на территории Казахстана в максимально удобных условиях.

Что даст проект обеим сторонам

В КТЖ подчеркивают, что реализация договоренностей позволит:

  • снять существующие административные и логистические ограничения;

  • ускорить прохождение пограничных и таможенных процедур;

  • повысить пропускную способность станций Достык и Алтынколь;

  • оптимизировать обработку перевозочных документов и грузопотоки;

  • укрепить сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта между Казахстаном и Китаем.

Таким образом, новое соглашение станет еще одним шагом в развитии транспортного коридора между двумя странами, который играет стратегическую роль в международных перевозках и транзите по маршрутам Китай – Центральная Азия – Европа.

Начало реализации — декабрь 2025 года

Согласно достигнутым договоренностям, заезд сменных работников обеих сторон на сопредельные станции состоится уже в декабре 2025 года.

Это решение рассматривается как важный элемент расширения взаимодействия на железнодорожных пограничных переходах и усиления транзитного потенциала Казахстана в рамках инициативы по укреплению региональной транспортной интеграции.

