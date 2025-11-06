В Казахстане запустили важную функцию «ЦОН», которая сэкономит ваше время

Теперь жители страны могут узнавать, на каком этапе находится их заявка на получение госуслуги, не выходя из дома. Новая функция запущена в официальном мобильном приложении «ЦОН», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"».
По данным корпорации, теперь пользователи приложения могут в режиме реального времени отслеживать статус своих заявок на получение государственных услуг.
Для этого достаточно:
открыть раздел «Услуги ЦОН» или «Услуги спецЦОН»;
ввести номер своей заявки.
После этого система отобразит текущий этап обработки обращения — от момента подачи до получения результата.
Разработчики отмечают, что новая опция повышает прозрачность предоставления услуг и позволяет гражданам контролировать процесс исполнения заявлений.
Это также снижает необходимость личного посещения отделений ЦОНа и помогает экономить время, что особенно актуально для жителей крупных городов и отдалённых регионов.
«Нововведение обеспечивает гражданам прозрачность и контроль за ходом исполнения обращения, а также позволяет существенно экономить свое время», — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.
Вместе с новой функцией разработчики добавили раздел «История заявок», где пользователи могут:
просматривать поданные обращения;
хранить электронные расписки, подтверждающие факт подачи и получения госуслуг.
Эти документы формируются автоматически и доступны для скачивания или последующего предъявления при необходимости.
Запуск обновления стал ещё одним шагом в рамках цифровой трансформации государственных сервисов Казахстана.
В последние годы «Правительство для граждан» активно развивает мобильные и онлайн-сервисы, делая взаимодействие граждан с государством максимально удобным, быстрым и прозрачным.
