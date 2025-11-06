В Казахстане запустили важную функцию «ЦОН», которая сэкономит ваше время

Теперь жители страны могут узнавать, на каком этапе находится их заявка на получение госуслуги, не выходя из дома. Новая функция запущена в официальном мобильном приложении «ЦОН» , сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"».

Фото: Instagram/gov4c.kz

Новая функция в приложении «ЦОН»

По данным корпорации, теперь пользователи приложения могут в режиме реального времени отслеживать статус своих заявок на получение государственных услуг.

Для этого достаточно:

открыть раздел «Услуги ЦОН» или «Услуги спецЦОН» ;

ввести номер своей заявки.

После этого система отобразит текущий этап обработки обращения — от момента подачи до получения результата.

Прозрачность и экономия времени

Разработчики отмечают, что новая опция повышает прозрачность предоставления услуг и позволяет гражданам контролировать процесс исполнения заявлений.

Это также снижает необходимость личного посещения отделений ЦОНа и помогает экономить время, что особенно актуально для жителей крупных городов и отдалённых регионов.

«Нововведение обеспечивает гражданам прозрачность и контроль за ходом исполнения обращения, а также позволяет существенно экономить свое время», — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Электронные расписки и история заявок

Вместе с новой функцией разработчики добавили раздел «История заявок», где пользователи могут:

просматривать поданные обращения;

хранить электронные расписки, подтверждающие факт подачи и получения госуслуг.

Эти документы формируются автоматически и доступны для скачивания или последующего предъявления при необходимости.

Цифровизация госуслуг продолжается

Запуск обновления стал ещё одним шагом в рамках цифровой трансформации государственных сервисов Казахстана.

В последние годы «Правительство для граждан» активно развивает мобильные и онлайн-сервисы, делая взаимодействие граждан с государством максимально удобным, быстрым и прозрачным.