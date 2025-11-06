18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.94
602.79
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.11.2025, 12:58

Почему именно здесь гибнут люди: “Казавтожол” назвал самые смертельные трассы Казахстана

Новости Казахстана 0 751

В Казахстане обнародованы участки автомобильных дорог, где в 2025 году чаще всего фиксировались дорожно-транспортные происшествия с летальными исходами. По данным компании «Казавтожол», именно эти направления признаны наиболее аварийными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: t.me/police_almobl/
Фото: t.me/police_almobl/

Мониторинг и карты аварийности

Государственная компания регулярно анализирует сведения о ДТП по всей стране.

На основе статистики формируются карты аварийности, которые позволяют выявлять участки с повторяющимися происшествиями и относить их к категории аварийно-опасных зон.

Такой подход помогает дорожным службам планировать приоритетные меры по реконструкции и повышению безопасности движения.

Трассы с наибольшим числом погибших

По итогам девяти месяцев 2025 года, на республиканских дорогах зафиксированы следующие участки с наибольшим количеством смертельных ДТП:

  1. Транзитная магистраль от границы с Россией до Китая
    (Жайсан – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – Нур Жолы)
    109 погибших.

  2. Этот маршрут проходит через несколько областей и является одной из главных транспортных артерий страны, где отмечается интенсивное движение грузового транспорта.

  3. Трасса Астана – Караганда – Алматы
    85 погибших.

  4. Один из самых оживлённых направлений Казахстана, соединяющий столицу с южной столицей. Большая часть аварий связана с превышением скорости и усталостью водителей.

  5. Маршрут Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница с Россией (пункт Убе)
    55 погибших.

  6. Эта дорога проходит по гористой местности, где особенно велика вероятность аварий при сложных погодных условиях.

  7. Автодорога Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница с Россией (пункт Кайрак)
    28 погибших.

  8. Несмотря на меньшую протяжённость, трасса остаётся проблемной из-за изношенного покрытия и плохой видимости в ночное время.

Почему эти дороги остаются самыми опасными

Эксперты отмечают, что большинство смертельных аварий происходит по сочетанию нескольких факторов:

  • высокая загруженность магистралей, особенно на международных направлениях;

  • превышение скорости и усталость водителей-дальнобойщиков;

  • недостаточное освещение и устаревшая инфраструктура;

  • неблагоприятные погодные условия, особенно зимой и в горных районах.

Какие меры предпринимаются

В Министерстве транспорта сообщили, что активно реализуют комплекс мер, направленных на повышение безопасности движения и снижение смертности на дорогах. Среди ключевых шагов:

  • Реконструкция аварийных участков.
    Проезжую часть расширяют, устанавливают современные ограждения, освещение и пешеходные переходы.

  • Обновление дорожных знаков и разметки.
    Особое внимание уделяется зонам с плотным движением и низкой видимостью.

  • Внедрение цифровых технологий.
    Устанавливаются камеры автоматической фиксации нарушений, системы видеонаблюдения и цифровые табло для оперативного информирования водителей.

  • Предупреждение и просвещение участников движения.
    Водителей своевременно информируют о погодных рисках и рекомендуют воздерживаться от поездок в опасные периоды.

Перспектива: меньше аварий — больше контроля

По словам представителей «Казавтожола», новые цифровые системы мониторинга и навигации помогут не только оперативно фиксировать нарушения, но и анализировать причины аварийности в режиме реального времени.

В долгосрочной перспективе это позволит сократить число ДТП и сделать казахстанские дороги безопаснее.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь