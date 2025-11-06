Почему именно здесь гибнут люди: “Казавтожол” назвал самые смертельные трассы Казахстана

В Казахстане обнародованы участки автомобильных дорог, где в 2025 году чаще всего фиксировались дорожно-транспортные происшествия с летальными исходами. По данным компании «Казавтожол», именно эти направления признаны наиболее аварийными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Государственная компания регулярно анализирует сведения о ДТП по всей стране.
На основе статистики формируются карты аварийности, которые позволяют выявлять участки с повторяющимися происшествиями и относить их к категории аварийно-опасных зон.
Такой подход помогает дорожным службам планировать приоритетные меры по реконструкции и повышению безопасности движения.
По итогам девяти месяцев 2025 года, на республиканских дорогах зафиксированы следующие участки с наибольшим количеством смертельных ДТП:
Транзитная магистраль от границы с Россией до Китая
(Жайсан – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – Нур Жолы)
— 109 погибших.
Этот маршрут проходит через несколько областей и является одной из главных транспортных артерий страны, где отмечается интенсивное движение грузового транспорта.
Трасса Астана – Караганда – Алматы
— 85 погибших.
Один из самых оживлённых направлений Казахстана, соединяющий столицу с южной столицей. Большая часть аварий связана с превышением скорости и усталостью водителей.
Маршрут Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница с Россией (пункт Убе)
— 55 погибших.
Эта дорога проходит по гористой местности, где особенно велика вероятность аварий при сложных погодных условиях.
Автодорога Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница с Россией (пункт Кайрак)
— 28 погибших.
Несмотря на меньшую протяжённость, трасса остаётся проблемной из-за изношенного покрытия и плохой видимости в ночное время.
Эксперты отмечают, что большинство смертельных аварий происходит по сочетанию нескольких факторов:
высокая загруженность магистралей, особенно на международных направлениях;
превышение скорости и усталость водителей-дальнобойщиков;
недостаточное освещение и устаревшая инфраструктура;
неблагоприятные погодные условия, особенно зимой и в горных районах.
В Министерстве транспорта сообщили, что активно реализуют комплекс мер, направленных на повышение безопасности движения и снижение смертности на дорогах. Среди ключевых шагов:
Реконструкция аварийных участков.
Проезжую часть расширяют, устанавливают современные ограждения, освещение и пешеходные переходы.
Обновление дорожных знаков и разметки.
Особое внимание уделяется зонам с плотным движением и низкой видимостью.
Внедрение цифровых технологий.
Устанавливаются камеры автоматической фиксации нарушений, системы видеонаблюдения и цифровые табло для оперативного информирования водителей.
Предупреждение и просвещение участников движения.
Водителей своевременно информируют о погодных рисках и рекомендуют воздерживаться от поездок в опасные периоды.
По словам представителей «Казавтожола», новые цифровые системы мониторинга и навигации помогут не только оперативно фиксировать нарушения, но и анализировать причины аварийности в режиме реального времени.
В долгосрочной перспективе это позволит сократить число ДТП и сделать казахстанские дороги безопаснее.
Комментарии0 комментарий(ев)