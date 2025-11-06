Почему именно здесь гибнут люди: “Казавтожол” назвал самые смертельные трассы Казахстана

В Казахстане обнародованы участки автомобильных дорог, где в 2025 году чаще всего фиксировались дорожно-транспортные происшествия с летальными исходами. По данным компании «Казавтожол» , именно эти направления признаны наиболее аварийными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: t.me/police_almobl/

Мониторинг и карты аварийности

Государственная компания регулярно анализирует сведения о ДТП по всей стране.

На основе статистики формируются карты аварийности, которые позволяют выявлять участки с повторяющимися происшествиями и относить их к категории аварийно-опасных зон.

Такой подход помогает дорожным службам планировать приоритетные меры по реконструкции и повышению безопасности движения.

Трассы с наибольшим числом погибших

По итогам девяти месяцев 2025 года, на республиканских дорогах зафиксированы следующие участки с наибольшим количеством смертельных ДТП:

Транзитная магистраль от границы с Россией до Китая

(Жайсан – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – Нур Жолы)

— 109 погибших. Этот маршрут проходит через несколько областей и является одной из главных транспортных артерий страны, где отмечается интенсивное движение грузового транспорта. Трасса Астана – Караганда – Алматы

— 85 погибших. Один из самых оживлённых направлений Казахстана, соединяющий столицу с южной столицей. Большая часть аварий связана с превышением скорости и усталостью водителей. Маршрут Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница с Россией (пункт Убе)

— 55 погибших. Эта дорога проходит по гористой местности, где особенно велика вероятность аварий при сложных погодных условиях. Автодорога Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница с Россией (пункт Кайрак)

— 28 погибших. Несмотря на меньшую протяжённость, трасса остаётся проблемной из-за изношенного покрытия и плохой видимости в ночное время.

Почему эти дороги остаются самыми опасными

Эксперты отмечают, что большинство смертельных аварий происходит по сочетанию нескольких факторов:

высокая загруженность магистралей , особенно на международных направлениях;

превышение скорости и усталость водителей-дальнобойщиков;

недостаточное освещение и устаревшая инфраструктура;

неблагоприятные погодные условия, особенно зимой и в горных районах.

Какие меры предпринимаются

В Министерстве транспорта сообщили, что активно реализуют комплекс мер, направленных на повышение безопасности движения и снижение смертности на дорогах. Среди ключевых шагов:

Реконструкция аварийных участков.

Проезжую часть расширяют, устанавливают современные ограждения, освещение и пешеходные переходы.

Обновление дорожных знаков и разметки.

Особое внимание уделяется зонам с плотным движением и низкой видимостью.

Внедрение цифровых технологий.

Устанавливаются камеры автоматической фиксации нарушений, системы видеонаблюдения и цифровые табло для оперативного информирования водителей.

Предупреждение и просвещение участников движения.

Водителей своевременно информируют о погодных рисках и рекомендуют воздерживаться от поездок в опасные периоды.

Перспектива: меньше аварий — больше контроля

По словам представителей «Казавтожола», новые цифровые системы мониторинга и навигации помогут не только оперативно фиксировать нарушения, но и анализировать причины аварийности в режиме реального времени.

В долгосрочной перспективе это позволит сократить число ДТП и сделать казахстанские дороги безопаснее.