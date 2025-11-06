18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.11.2025, 13:25

Казахстан кардинально меняет правила ипотечного кредитования

Новости Казахстана 0 544

В Казахстане готовится реформа ипотечного кредитования. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разрабатывает новую систему, которая определит, кому и на каких условиях банки смогут выдавать крупные ипотечные кредиты. Об этом сообщила председатель ведомства Мадина Абылкасымова.

Фото: ndv.ru

Главная цель изменений — сделать рынок ипотек более устойчивым и справедливым, а также снизить риски для банков и заемщиков.

Новый принцип: чем выше взнос — тем ниже ставка

В основе реформы лежит простой, но логичный принцип: размер первоначального взноса напрямую повлияет на процентную ставку по ипотеке.

  • Если заемщик вносит около 70% стоимости жилья, ставка будет значительно ниже стандартной.

  • Если же первоначальный взнос меньше 30%, ставка, наоборот, будет повышенной, чтобы избежать роста числа рискованных кредитов.

Таким образом, государство намерено стимулировать более ответственный подход к займам и поощрять тех, кто способен накопить весомую часть стоимости жилья до оформления ипотеки.

Ограничения по доходу заемщика

Планируется также ввести ограничения на категории заемщиков, которые смогут получать ипотеку на рыночных условиях.

  • Граждане с доходом выше среднего смогут оформлять кредиты с обычными рыночными ставками.

  • Люди с низким или средним доходом смогут брать ипотеку только через Отбасы банк, где действуют льготные программы и государственная поддержка.

Такой подход, по мнению регулятора, позволит сбалансировать рынок и предотвратить закредитованность социально уязвимых групп населения.

Жилищные сбережения — не только в Отбасы банке

Еще одно важное направление реформы — расширение системы жилищных сбережений. Сейчас она действует исключительно в рамках Отбасы банка, однако в будущем планируется подключить к ней и коммерческие банки.

Мадина Абылкасымова отметила, что уже несколько крупных банков выразили готовность внедрить депозитные программы, аналогичные системе жилищных сбережений. Это позволит гражданам накапливать средства на жилье под гарантированный процент, а затем использовать накопления в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Цель реформы — стабильность и доступность

Эксперты отмечают, что новая система должна привести к большей финансовой устойчивости ипотечного рынка Казахстана.
Регулятор ожидает, что пересмотр условий кредитования снизит уровень просроченных займов, укрепит дисциплину заемщиков и расширит участие банков в накопительных программах.

Итогом реформы должно стать увеличение доступности жилья при сохранении устойчивости финансового сектора.

