Казахстан кардинально меняет правила ипотечного кредитования

В Казахстане готовится реформа ипотечного кредитования. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разрабатывает новую систему, которая определит, кому и на каких условиях банки смогут выдавать крупные ипотечные кредиты. Об этом сообщила председатель ведомства Мадина Абылкасымова, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: ndv.ru

Главная цель изменений — сделать рынок ипотек более устойчивым и справедливым, а также снизить риски для банков и заемщиков.

Новый принцип: чем выше взнос — тем ниже ставка

В основе реформы лежит простой, но логичный принцип: размер первоначального взноса напрямую повлияет на процентную ставку по ипотеке.

Если заемщик вносит около 70% стоимости жилья , ставка будет значительно ниже стандартной.

Если же первоначальный взнос меньше 30%, ставка, наоборот, будет повышенной, чтобы избежать роста числа рискованных кредитов.

Таким образом, государство намерено стимулировать более ответственный подход к займам и поощрять тех, кто способен накопить весомую часть стоимости жилья до оформления ипотеки.

Ограничения по доходу заемщика

Планируется также ввести ограничения на категории заемщиков, которые смогут получать ипотеку на рыночных условиях.

Граждане с доходом выше среднего смогут оформлять кредиты с обычными рыночными ставками.

Люди с низким или средним доходом смогут брать ипотеку только через Отбасы банк, где действуют льготные программы и государственная поддержка.

Такой подход, по мнению регулятора, позволит сбалансировать рынок и предотвратить закредитованность социально уязвимых групп населения.

Жилищные сбережения — не только в Отбасы банке

Еще одно важное направление реформы — расширение системы жилищных сбережений. Сейчас она действует исключительно в рамках Отбасы банка, однако в будущем планируется подключить к ней и коммерческие банки.

Мадина Абылкасымова отметила, что уже несколько крупных банков выразили готовность внедрить депозитные программы, аналогичные системе жилищных сбережений. Это позволит гражданам накапливать средства на жилье под гарантированный процент, а затем использовать накопления в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Цель реформы — стабильность и доступность

Эксперты отмечают, что новая система должна привести к большей финансовой устойчивости ипотечного рынка Казахстана.

Регулятор ожидает, что пересмотр условий кредитования снизит уровень просроченных займов, укрепит дисциплину заемщиков и расширит участие банков в накопительных программах.

Итогом реформы должно стать увеличение доступности жилья при сохранении устойчивости финансового сектора.