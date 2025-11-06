18+
06.11.2025, 14:36

Какие регионы Казахстана обеспечивают лучшие условия для жизни пенсионеров

Новости Казахстана 0 487

Старость — это не только время для отдыха, но и период, когда важны комфорт, доступность медицинской помощи и возможности для активной социальной жизни. В Казахстане более 2,5 миллионов пенсионеров, и их распределение по регионам страны может многое рассказать о том, где пожилым людям проще и комфортнее проводить свои золотые годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Правительство для граждан».

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Ключевые факторы для комфортной старости

На выбор региона для жизни пожилых людей влияет несколько основных факторов:

  • Качество медицины — доступность хороших медицинских учреждений.

  • Климат — теплая и умеренная погода предпочтительна для старшего возраста.

  • Социальная активность — наличие культурных и досуговых мероприятий, возможность общения с другими людьми.

Кроме того, немаловажную роль играет стоимость жизни, включая жилье, продукты и коммунальные услуги, а также транспортная доступность и близость к родным.

Топ-10 регионов Казахстана для пенсионеров

  1. Алматы — 260 364 пенсионера
    Алматы занимает первое место по количеству пенсионеров. Город привлекает жителей старшего возраста не только развитой медициной и теплым климатом, но и возможностью активно отдыхать и общаться. Большие культурные и социальные возможности делают Алматы привлекательным для пенсионеров, особенно тех, кто предпочитает городскую жизнь.

  2. Туркестанская область — 206 065 пенсионеров
    Этот регион выделяется теплым климатом, низкими расходами на жизнь, особенно в сельских районах, и сильными семейными связями. Туркестанская область привлекает пенсионеров благодаря близости к родным и уютной, семейной атмосфере.

  3. Карагандинская область — 186 093 пенсионера
    Караганда — это регион с большими трудовыми традициями, и многие местные жители после выхода на пенсию не покидают родной край. Несмотря на индустриальный характер области, пенсионеры ценят её стабильность и знакомую среду.

  4. Алматинская область — 173 706 пенсионеров
    Алматинская область также является популярным регионом среди пенсионеров. Ее близость к Алматы и доступность природных достопримечательностей делают этот регион комфортным для жизни людей старшего возраста.

  5. Астана (Нур-Султан) — 153 911 пенсионеров
    Столицу Казахстана выбирают многие пенсионеры за развитую инфраструктуру и медицину. Несмотря на более холодный климат, наличие современных медицинских учреждений и культурных мероприятий делают Астану привлекательным местом для старшего поколения.

  6. Жамбылская область — 143 378 пенсионеров
    Этот регион характеризуется мягким климатом и сельской атмосферой. Множество пенсионеров выбирают Жамбылскую область за её спокойствие и умеренные расходы на жизнь.

  7. Костанайская область — 142 276 пенсионеров
    Костанай также имеет свою привлекательность для пенсионеров благодаря низким расходам на жилье и хорошим условиям для сельского проживания.

  8. Восточно-Казахстанская область — 141 676 пенсионеров
    В этом регионе пенсионеры ценят близость к природным зонам и тихую, размеренную жизнь вдали от суеты крупных городов.

  9. Павлодарская область — 125 474 пенсионера
    Павлодарский регион также отличается хорошими условиями для жизни пожилых людей, особенно в сельской местности, где жизнь спокойная и доступная.

  10. Акмолинская область — 118 905 пенсионеров
    Акмолинская область привлекает пенсионеров благодаря умеренному климату и близости к столице, а также низким расходам на жизнь.

Почему происходит такое распределение?

  • Алматы и Астана — в этих мегаполисах развитая система здравоохранения, удобная транспортная сеть и много возможностей для социальной активности. Городская жизнь здесь удобна для тех, кто привык к динамичному ритму и желает оставаться активным даже в пожилом возрасте.

  • Южные регионы (например, Туркестанская область) — теплый климат и сильные семейные связи делают южные области особенно привлекательными для пенсионеров. Здесь проще находить гармонию и комфорт в жизни.

  • Индустриальные регионы (например, Карагандинская область) — в этих областях проживают многие люди, которые родились и выросли в этих местах, и после выхода на пенсию остаются здесь жить, благодаря уже налаженной социальной и трудовой среде.

Прогнозы на будущее

С каждым годом число пенсионеров в Казахстане будет расти. Поэтому важными становятся вопросы, касающиеся удобства проживания пожилых людей: наличие поликлиник, общественного транспорта, безопасных и комфортных мест для прогулок, а также активных социальных сообществ.

Выбор региона для старости зависит от множества факторов, но на первом месте всегда остаются личные предпочтения и особенности жизни в конкретном регионе.

0
1
0
