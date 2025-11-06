Какие регионы Казахстана обеспечивают лучшие условия для жизни пенсионеров

На выбор региона для жизни пожилых людей влияет несколько основных факторов:

Кроме того, немаловажную роль играет стоимость жизни, включая жилье, продукты и коммунальные услуги, а также транспортная доступность и близость к родным.

Алматы — 260 364 пенсионера

Алматы занимает первое место по количеству пенсионеров. Город привлекает жителей старшего возраста не только развитой медициной и теплым климатом, но и возможностью активно отдыхать и общаться. Большие культурные и социальные возможности делают Алматы привлекательным для пенсионеров, особенно тех, кто предпочитает городскую жизнь.

Туркестанская область — 206 065 пенсионеров

Этот регион выделяется теплым климатом, низкими расходами на жизнь, особенно в сельских районах, и сильными семейными связями. Туркестанская область привлекает пенсионеров благодаря близости к родным и уютной, семейной атмосфере.

Карагандинская область — 186 093 пенсионера

Караганда — это регион с большими трудовыми традициями, и многие местные жители после выхода на пенсию не покидают родной край. Несмотря на индустриальный характер области, пенсионеры ценят её стабильность и знакомую среду.

Алматинская область — 173 706 пенсионеров

Алматинская область также является популярным регионом среди пенсионеров. Ее близость к Алматы и доступность природных достопримечательностей делают этот регион комфортным для жизни людей старшего возраста.

Астана (Нур-Султан) — 153 911 пенсионеров

Столицу Казахстана выбирают многие пенсионеры за развитую инфраструктуру и медицину. Несмотря на более холодный климат, наличие современных медицинских учреждений и культурных мероприятий делают Астану привлекательным местом для старшего поколения.

Жамбылская область — 143 378 пенсионеров

Этот регион характеризуется мягким климатом и сельской атмосферой. Множество пенсионеров выбирают Жамбылскую область за её спокойствие и умеренные расходы на жизнь.

Костанайская область — 142 276 пенсионеров

Костанай также имеет свою привлекательность для пенсионеров благодаря низким расходам на жилье и хорошим условиям для сельского проживания.

Восточно-Казахстанская область — 141 676 пенсионеров

В этом регионе пенсионеры ценят близость к природным зонам и тихую, размеренную жизнь вдали от суеты крупных городов.

Павлодарская область — 125 474 пенсионера

Павлодарский регион также отличается хорошими условиями для жизни пожилых людей, особенно в сельской местности, где жизнь спокойная и доступная.