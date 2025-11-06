18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.11.2025, 15:22

Штраф до 1,6 миллиона тенге и арест — за что будут наказывать казахстанцев с 8 ноября

Новости Казахстана 0 1 267

С 8 ноября 2025 года в Таиланде вступают в силу новые ограничения на продажу и употребление алкоголя. Туристам, в том числе из Казахстана, стоит быть особенно внимательными — нарушение новых правил грозит внушительным штрафом или даже тюремным заключением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: ridus.ru
Фото: ridus.ru

Когда можно покупать и пить алкоголь

Теперь спиртные напитки с содержанием алкоголя выше 0,5% (включая пиво) разрешено продавать строго в определенные часы:

  • с 11:00 до 14:00,

  • с 17:00 до 24:00.

В остальное время — с полуночи до 11:00 и с 14:00 до 17:00 — продажа и употребление алкоголя находятся под полным запретом.

Исключения сделаны лишь для:

  • отелей и лицензированных баров,

  • международных аэропортов,

  • развлекательных заведений, имеющих официальное разрешение на работу с алкоголем.

Серьёзные штрафы и наказания

Новые правила предполагают жёсткие санкции как для продавцов, так и для покупателей.

  • Владельцам заведений, продающим спиртное в запрещённые часы, грозит штраф до 100 000 батов (около 1,6 млн тенге) или до одного года тюрьмы.

  • Покупатели и туристы, застигнутые за употреблением алкоголя вне разрешённого времени или в запрещённых местах, могут получить штраф до 10 000 батов (примерно 162 000 тенге).

Кроме того, реклама и продвижение алкоголя теперь также под строгим запретом.

Даже посты и сторис блогеров с изображением бутылок или упоминанием брендов спиртного могут стать основанием для привлечения к ответственности.

Что нужно помнить туристам из Казахстана

Таиланд по-прежнему остаётся одним из самых популярных направлений у казахстанцев, особенно в зимний сезон. Однако вместе с курортной атмосферой страна славится и строгими законами, нарушение которых может обернуться неприятными последствиями.

Туристам стоит учитывать:

  • Употреблять алкоголь разрешено только с 20 лет.

  • Необходимо иметь при себе удостоверение личности — полиция имеет право проверять документы.

  • Запрещено пить в общественных местах — парках, храмах, больницах, школах и даже на пляжах.

  • Электронные сигареты, наркотики и азартные игры в стране под полным запретом.

  • Непочтительное отношение к монархии, нарушение дресс-кода в храмах и грубость по отношению к местным жителям также считаются серьёзными нарушениями и могут привести к реальным наказаниям.

Цель новых ограничений

Власти Таиланда объясняют ужесточение мер стремлением повысить безопасность и комфорт всех отдыхающих, а также снизить уровень правонарушений, связанных с употреблением алкоголя.

Для туристов из Казахстана главный вывод очевиден: знание и уважение местных законов — залог спокойного отдыха без штрафов и неприятных сюрпризов.

Итог:
Нарушение новых алкогольных правил в Таиланде может стоить дорого — до 1,6 миллиона тенге штрафа или даже тюрьмы. Казахстанским туристам стоит заранее ознакомиться с ограничениями и соблюдать их, чтобы отпуск не закончился визитом в полицейский участок.

