Вычеркнутые из списка: кого Минздрав убрал с 2026 года из перечня социально значимых болезней

С 1 января 2026 года в Казахстане изменится список социально значимых заболеваний. Министерство здравоохранения утвердило обновленный перечень, из которого убрали сразу несколько распространенных диагнозов — в том числе сахарный диабет и детский церебральный паралич (ДЦП), сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

Фото: vm.ru

Обновленный перечень

Согласно опубликованному документу, с нового года социально значимыми в стране останутся следующие заболевания:

туберкулез;

ВИЧ-инфекция;

хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

злокачественные новообразования;

психические и поведенческие расстройства;

острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев);

орфанные заболевания;

дегенеративные болезни нервной системы;

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;

эпилепсия;

цереброваскулярные болезни (инсульты) — в течение одного года после возникновения.

Что исключили из списка

Из перечня социально значимых заболеваний выведены:

сахарный диабет;

детский церебральный паралич (ДЦП);

ревматизм;

системные заболевания соединительной ткани, включая системную красную волчанку, склеродермию, дерматомиозит и синдром Шегрена.

Взамен добавлены инсульты (в первый год после перенесённого заболевания) и эпилепсия.

Диабет теперь в системе ОСМС

Ранее Минздрав уже объявлял о переходе диабета из категории социально значимых болезней в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это значит, что с 2026 года пациенты смогут получать лечение и лекарства только при наличии страховки.

Если раньше помощь предоставлялась в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, то теперь доступ к ней ограничен страховым статусом. По данным министерства, 96% людей с диагнозом «сахарный диабет» уже застрахованы и смогут воспользоваться всеми положенными услугами.

Реакция общества

Эта новость вызвала бурную реакцию среди пациентов. Многие стали записывать обращения и видео, опасаясь, что останутся без государственной поддержки. В ведомстве заверили, что помощь продолжится, а система ОСМС позволит обеспечить тех же пациентов тем же объемом медицинских услуг.

Тем не менее, до недавнего времени чиновники не говорили напрямую о полном исключении диабета из списка социально значимых заболеваний. Теперь это решение закреплено официально.

Масштабы заболевания

По данным электронной диспансерной базы Минздрава, в Казахстане зарегистрировано 535 033 пациента с сахарным диабетом, из них:

504 456 человек (95%) — с диабетом 2-го типа;

30 577 человек — с диабетом 1-го типа, включая 5 625 детей до 18 лет.

Мнение экспертов

Директор общественного фонда «Диабетический родительский комитет» Руслан Закиев, ранее выступавший против исключения диабета из перечня, отмечает: диабет 2-го типа действительно можно контролировать при помощи физической активности и корректировки питания. Однако в реальности эти меры не всегда помогают.

По его словам, во многих случаях заболевание диагностируют уже на фоне серьезных осложнений, требующих дорогостоящей лекарственной терапии.

«Только при сочетании правильного образа жизни и адекватной медикаментозной поддержки можно добиться результата. Если пациенты лишатся доступа к лекарствам, мы рискуем получить всплеск тяжелых осложнений», — подчеркивает Закиев.

Возможные последствия

Эксперты опасаются, что исключение диабета и других заболеваний из перечня социально значимых приведет к росту нагрузки на систему ОСМС и затруднит получение своевременной помощи тем, кто не успел оформить страховку.

Решение Минздрава стало сигналом к необходимости пересмотра подходов к хроническим болезням — особенно тем, которые требуют постоянного контроля и дорогостоящего лечения.