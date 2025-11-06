Казахстанские артисты будут платить штраф до 4 млн тенге за использование фонограммы

В Сенате Республики Казахстан прошло обсуждение законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля». Основное внимание на заседании было уделено вопросам проведения концертных мероприятий и использованию фонограммы артистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на руководителя аппарата сената Максима Споткая.
Депутат Советбек Медебаев обратил внимание на одну из ключевых поправок законопроекта. Согласно документу, планируется запретить использование фонограмм на концертных площадках.
Исключения составят:
телевизионные записи концертов;
площадки, которые изначально не предназначены для проведения концертных мероприятий.
Депутат подчеркнул важность уточнения вопроса о видах ответственности, которая будет применяться к артистам при нарушении запрета.
Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков пояснил, что для контроля за исполнением нормы будет введена отдельная статья в Кодекс об административных правонарушениях.
Основные положения:
Санкция за нарушение — штраф до 1000 месячных расчетных показателей;
Контролировать исполнение закона будут местные исполнительные органы.
Таким образом, законопроект предполагает жесткий подход к соблюдению правил проведения концертов и использования фонограммы артистами.
