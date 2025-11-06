Казахстанские артисты будут платить штраф до 4 млн тенге за использование фонограммы

В Сенате Республики Казахстан прошло обсуждение законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля» . Основное внимание на заседании было уделено вопросам проведения концертных мероприятий и использованию фонограммы артистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на руководителя аппарата сената Максима Споткая .

Фото: culture.ru

Что предлагают депутаты: запрет на использование фонограммы

Депутат Советбек Медебаев обратил внимание на одну из ключевых поправок законопроекта. Согласно документу, планируется запретить использование фонограмм на концертных площадках.

Исключения составят:

телевизионные записи концертов;

площадки, которые изначально не предназначены для проведения концертных мероприятий.

Депутат подчеркнул важность уточнения вопроса о видах ответственности, которая будет применяться к артистам при нарушении запрета.

Ответ властей: штраф и контроль исполнения

Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков пояснил, что для контроля за исполнением нормы будет введена отдельная статья в Кодекс об административных правонарушениях.

Основные положения:

Санкция за нарушение — штраф до 1000 месячных расчетных показателей ;

Контролировать исполнение закона будут местные исполнительные органы.

Таким образом, законопроект предполагает жесткий подход к соблюдению правил проведения концертов и использования фонограммы артистами.