Визит взрывает мозг аналитикам: зачем Трамп лично встречается с Токаевым — взгляд Леонида Млечина

Известный российский писатель и политический обозреватель Леонид Млечин прокомментировал предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев. Коллаж: © L!FE. Фото: © AP Photo/Evan Vucci, РИА Новости/Владислав Воднев

Центральная Азия выходит на международную арену

Млечин отмечает, что роль Центральной Азии в мировой политике растёт.

«Регион, который в советские времена именовали Средней Азией, теперь называют точнее — Центральной Азией. Роль региона возрастает. В США это тоже осознают», — пояснил писатель.

Особое внимание, по его словам, Дональд Трамп уделяет личным контактам и прямым переговорам один на один. Он, как деловой партнёр, заключает сделки, а не ведёт долгие переговоры, руководствуясь моралью или сентиментами. Млечин подчеркнул, что успешные диалоги президентов уже состоялись: Токаев поздравил Трампа с избранием, а их встреча в сентябре в Нью-Йорке прошла продуктивно.

«Ещё ни один американский президент не посещал Казахстан. Ходят слухи, что Трамп может стать первым, кто приедет в Астану», — добавил Млечин.

Казахстан как стратегический игрок региона

По мнению историка, Казахстан при Токаеве приобрёл новую геополитическую значимость.

Страна находится в центре региона, что даёт стратегическое преимущество.

Казахстан стал единственной страной, реализовавшей быстрые кардинальные изменения в политической системе.

Умелая многовекторная политика Токаева вызывает интерес не только соседей, но и крупных мировых держав.

«Интерес к встречам с Токаевым объясняется его способностью эффективно проводить внешнюю политику и взаимодействовать с разными странами», — отметил Млечин.

Ресурсы и экономические интересы США

Леонид Млечин подчеркнул важность Казахстана для США с экономической точки зрения.

Центральная Азия обладает огромными запасами редкоземельных элементов, необходимых для производства смартфонов, электромобилей и современного оружия.

Казахстан располагает третьими по величине месторождениями редкоземельных элементов в мире.

Вашингтон видит возможность диверсифицировать цепочки поставок, снизив зависимость от Китая, который поставляет около 70% таких материалов.

Кроме того, США могут укрепить позиции через эксклюзивные сделки с энергетическими компаниями и фирмами, занимающимися добычей редкоземельных элементов.

Многовекторная дипломатия Казахстана

Млечин отметил, что Казахстан активно взаимодействует не только с США, но и с другими мировыми центрами:

В апреле прошёл саммит «Центральная Азия – ЕС».

В июне состоялся саммит «Центральная Азия – Китай».

В октябре Казахстан принимал саммит «Центральная Азия – Россия» с участием Владимира Путина.

«Соединённые Штаты не хотят оставаться в стороне. Именно поэтому Дональд Трамп и встречается с Касым-Жомартом Токаевым», — подчеркнул Млечин.

Президент Казахстана, по словам писателя, ясно осознаёт современные реалии: мир следует воспринимать таким, какой он есть, а не таким, каким хотелось бы его видеть. Политическая деятельность тесно связана с экономикой, здравоохранением, демографией и климатом.

Казахстан в мировом рейтинге и экономике

Млечин обратил внимание на достижения Казахстана:

Страна вошла в тройку лидеров среди стран Центральной и Южной Азии в рейтинге Global Innovation Index, который учитывают инвесторы.

Казахстан расширяет поставки нефти в Германию, одновременно получая природный газ из России, что отражает успешную многовекторную экономическую стратегию.

«Все эти факторы определяют внешнюю политику Казахстана, мастерски проводимую Касым-Жомартом Токаевым», — подчеркнул Млечин.

О Леониде Млечине

Леонид Млечин — советский и российский журналист, международный обозреватель, телеведущий, писатель и Youtube-блогер. Он работает на «Общественном телевидении России» и является лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ».