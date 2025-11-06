В Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2026 год

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало на официальном сайте календарь религиозных праздников на 2026 год, сообщает Lada.kz.

Даты ключевых праздников

Календарь. Фото: muftyat.kz

Согласно опубликованному календарю:

Начало Рамазана: 19 февраля 2026 года.

Кадыр тун (Ночь Предопределения): с 16 на 17 марта 2026 года.

Ораза айт (праздник разговения): 20 марта 2026 года.

Курбан айт (праздник жертвы): с 27 по 29 мая 2026 года.

ДУМК уточняет, что даты определены на основе данных международных астрономических центров. Однако окончательные числа праздников могут сдвинуться на один день вперёд или назад в зависимости от появления новолуния.

Рамазан: месяц поста и духовного очищения

Рамазан (или Рамадан) — девятый месяц исламского календаря, являющийся самым значимым для мусульман. Название месяца в переводе с арабского означает «палящий зной» или «жаркий». В этот период верующие соблюдают пост, воздерживаются от еды и питья в светлое время суток и уделяют больше внимания молитве и духовной практике.

Курбан айт: праздник жертвы и нравственности

Курбан айт — один из крупнейших мусульманских праздников. В переводе с арабского его название означает «праздник жертвы». Праздник символизирует завершение паломничества в Мекку (Хадж) — одного из пяти столпов ислама, наряду с шахадой, молитвой, милостыней и постом. Основная цель Курбан айта — укрепление нравственности, духовного сознания и религиозной дисциплины верующих.